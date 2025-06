Habilitarán que particulares puedan importar vehículos

En el marco de su política de apertura comercial, el Gobierno nacional anunció una flexibilización en las condiciones para importar vehículos desde el exterior. Así lo confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien adelantó que se habilitará la importación particular de autos nuevos y, eventualmente, también de usados, bajo un esquema simplificado.

Según las propias palabras del ministro, la aprobación del nuevo marco es inminente y podría salir una resolución el próximo lunes. El objetivo, según Sturzenegger, es reducir los costos y eliminar trabas administrativas que complicaban este tipo de operaciones de importación.

Hasta ahora, quienes quisieran traer un vehículo desde otro país debían tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM). Con la nueva normativa, eso dejará de ser un requisito. “Antes te pedían la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para homologarlo. Nosotros decimos: ‘El auto ya está. Si en Estados Unidos anda y en Europa lo mismo, vamos a presumir que acá va a funcar también’”, señaló Sturzenegger.

El único paso necesario para poner el vehículo en circulación será la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incluso si el auto presenta características no habituales para el parque automotor local. “Te querés comprar un auto afuera, estoy hablando nuevo. (...) Después tenés que hacer la VTV, porque por ahí te traés un auto de Inglaterra que el manubrio está del otro lado, pero hacés una suerte de VTV acá y se acabó la historia”, detalló.

Respecto de la posible inclusión de vehículos usados, el ministro indicó que el Gobierno también evalúa avanzar en ese sentido: “Estamos viendo la posibilidad bajo condiciones bastante más amplias que las de ahora, la de los usados”.

La medida también contempla a los vehículos especiales vinculados a sectores productivos estratégicos, como el energético y el minero. “Habilitamos la importación de vehículos especiales usados, como los camiones que llevan las plataformas petroleras”, explicó Sturzenegger. Y compartió una experiencia: “La gente de la minería me decía: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’”.

El ministro defendió la iniciativa destacando el enfoque general del Gobierno: “El gobierno de Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. Está centrado en ver ‘¿esto le sirve a la gente?’ No está pensando si le sirve a la casta”. Y aclaró: “No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente”.

DESREGULACIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTOR

La decisión se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la administración de Javier Milei para liberalizar el mercado automotor. En enero, se redujeron los impuestos internos que alcanzaban a autos y motos con valores entre $41 y $75 millones, que tributaban un 20%. Luego, en marzo, el Gobierno asignó un cupo de 50.000 unidades para la importación de autos eléctricos e híbridos con arancel cero.

Más recientemente, el Ministerio de Economía convocó a fabricantes e importadores para repartir nuevos cupos de importación con el mismo beneficio impositivo, ampliando así la oferta de modelos disponibles y promoviendo mayor competencia.

Cuáles son los requisitos actuales para importar un auto:

Tener CUIT o CUIL habilitado.

Contar con clave fiscal nivel 3 o superior (AFIP).

Tener una cuenta bancaria en dólares o medios para realizar pagos al exterior.

El vehículo debe ser nuevo (0km, sin uso) o clásico con más de 30 años si es usado.

Algunos beneficios sólo aplican a autos híbridos o eléctricos con valor FOB menor a USD16.000.