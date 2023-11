Haro y Neipan vencieron en la corrida "Hans Sach-Sport Hits"

El último sábado, se corrió la tradicional corrida “Hans Sachs-Sports Hits”. Gerardo Haro en caballeros y Karina Neipan en damas fueron los mejores en los 10K.

La competencia se desarrolló en 10K y 6.5K en categorías desde juveniles, mayores, veteranos y con discapacidad en ambas ramas, contó con el apoyo de Comodoro Deportes y estuvo bajo la organización de Daniel Maliqueo.

Gerardo Haro con un tiempo de 0’ 32’ 14’’ fue el mejor en caballeros y Karina Neipan, con un tiempo de 0´39’ 54’’ se quedó con el primer puesto en damas.

En la competencia se hicieron presentes el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; Daniel Maliqueo de la organización y Luis Viegas de la firma Hans Sachs-Sports Hits.

Gerardo Haro, el ganador de la corrida tras el triunfo aseguró que el circuito “fue muy rápido, con mucho desnivel, logré mantener el ritmo y gracias a Dios se me pudo dar. Era cuestión de que en el momento justo logre correr fuerte, en otro bajar el ritmo para mantener la diferencia. El podio va dedicado para la gente de Trelew, la Municipalidad, corralón Fernández, Patagonia Bloques y Lotería de Chubut”.

Karina Neipan, ganadora en damas, aseguró que durante la carrera “fue lindo, hace bastante tiempo que no corro, y el calor de la gente se hizo sentir, me animaron mucho y eso hace sentir que no se han olvidado de vos. El podio se lo dedicó a toda mi familia que me incentivaron a que vuelva a correr”.

Por su parte, Luis Viegas se mostró satisfecho por la nueva edición de la competencia. “Estamos muy contentos es increíble la participación de todos los corredores, de toda la ciudad. Es una carrera que es tradicional en la ciudad, la gente la tomo para sí y a los corredores les gusta mucho correrla. Agradezco a Daniel Maliqueo y toda su gente, es el corazón de esta carrera, a la gente de Etap que permitió traer atletas de Esquel, a Hernán Martínez de Comodoro Deportes que siempre está con nosotros”.

Clasificación

Damas 10K

1) Karina Neipan 0.39.54

2) Alejandra Carinao 0.40.45

3) Dania Herrera 0.42.27

4) Daiana Llanquín 0.43.33

5) Rosana Calderero 0.44.14

6) Marina Benítez 0.44.25

7) Silvina Fernández 0.44.27

8) Cinthia Pinto 0.45.10

9) Sofía Arias 0.46.53

10) Vanesa Luque 0.46.54

Caballeros 10K

1) Gerardo Haro 0.32.14

2) Martín Ñancucheo 0.33.03

3) Miguel Lincanqueo 0.34.31

4) Jorge Merida 0.34.49

5) Ezequiel Gelos 0.35.33

6) Marcos Sandoval 0.35.48

7) Crhistian Delgado 0.38.17

8) David Veuthey 0.38.18

9) Andrés Millahuala 0.38.25

10) Matías Heredia 0.38.29