La atleta “Vanshi” Thomas viene de ganar los 21k “Día de la Patria” mostrando su vigencia en su rica y larga trayectoria. “Nunca me imaginé que el deporte me iba a dar tanto y me iba a llevar a lugares inesperados”, admitió.

La atleta trelewense Evangelina “Vanshi” Thomas, luego de su triunfo de punta a punta en el medio maratón que organizó el “Team Haro”, se encuentra enfocada en seguir creciendo en la distancia y tiene previsto participar de los 21k de Adidas en el mes de agosto.

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, mostró su pasión al deporte que practica desde los 14 años.

“Estoy feliz por estar en competencia, mantenerme vigente, seguir entrenando en busca de mis objetivos como este reciente de los 21 kilómetros y estoy feliz por el triunfo. Este no es un deporte fácil, no es un deporte muy divertido, pero una vez que lo arrancas corre algo por las venas por la energía que te causa y no podes parar de hacerlo. Soy una persona competitiva que entreno para ganar, para poder superarme y está bueno demostrarlo a la hora de la competencia”, comentó en el inicio de la charla la destacada deportista.

LA VIGENCIA

“La verdad que es medio loco porque la gente me pregunta como hago para mantenerme, para seguir, no cansarme y bueno es un trabajo que vengo haciendo durante muchos años. La espiritualidad me ayudó muchísimo a hacerlo consciente y también a medida que vamos creciendo nos ponemos más sabios y mi trayectoria tiene que ver con un palabra que se llama disciplina, podría agregar también dedicación y responsabilidad. A todo eso sumale pasar por

muchos obstáculos, frustraciones, miedos o no poder clasificar a carreras, pero así y todo nunca bajé los brazos. Hay una pasión que siento dentro de mi cuerpo a la hora de correr, que entreno mucho, pero a la vez hay algo natural que sale de mi alma y lo puedo expresar a la hora de la carrera”.

LA MOTIVACION

“Estamos acostumbrado a un deporte que es muy de uno, muy individualista, aunque hay un par de personas trabajando de atrás, es un deporte muy solitario. A mí a veces me motivan personas, me motivan frases, la música, y no perder esa motivación es fundamental. Yo arranqué de muy abajo, me cosía las zapatillas y pasé por muchas cosas y nunca me imaginé que el deporte me iba a dar tanto y me iba a llevar a lugares inesperados. Eso es una motivación a la hora de dar una charla, de contarle a un chico que hay que confiar en uno y si tiene un sueño hay que ir por todo”.

LA DOCENCIA

“Hoy en día tengo la posibilidad de estar dando clínicas, charlas, recorrer la provincia haciendo esto y poder motivar a los chicos que es algo que no tiene nombre. He logrado un montón como deportista y sigo siendo atleta profesional y lo voy a seguir haciendo hasta que decida retirarme. Sé que me queda una trayectoria más para hacerlo, pero también está bueno mostrar la parte humana que tiene el deporte”.

“Estoy muy feliz de estar trabajando en Chubut Deportes hay una relación de gente que es muy linda, muy positiva que trabaja con mucha pasión, ganas y energía en que crezca el deporte de la provincia y los deportistas. Estamos con concentraciones en muchos lugares de Chubut y esto hay que destacarlo porque hubo mucho tiempo que el deporte de la provincia estuvo muy bajo, muy caído, donde los chicos se quedaban con la espera de una concentración o de una indumentaria y hoy en día todo está a nuestro favor, las cosas las podemos lograr y me siento muy agradecida”, sentenció.