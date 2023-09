Hernández ya piensa en la Corrida "New Balance"

El atleta de Comodoro Rivadavia Marcos Hernández estuvo presente en los 42k de Buenos Aires, finalizando en el puesto 212, con un tiempo de 2h:51min:24s.

Con altibajos, destacó el esfuerzo tras haber finalizado dicha competencia, en la cual participó con el apoyo de Comodoro Deportes. Ahora se prepara para competir en los 10k de la Corrida "New Balance", que se realizará el 8 de octubre en Comodoro Rivadavia.

Hernández representó al Team Treno en el Maratón de Buenos Aires, que se disputó el domingo 24 de septiembre. En cuanto a su entrenamiento, sostuvo que "tuve una preparación bastante larga con mi entrenador Mario Rodríguez. Pudimos plasmar todo el trabajo como para ir a buscar una marca o un tiempo que uno entrena".

El triatleta se preparó en Comodoro Rivadavia para esta competencia, y subrayó que pasó momentos difíciles en la antesala de la misma. "La verdad que veníamos bastante bien, salió todo bien en los entrenamientos y hace dos semanas, sufrí el fallecimiento de mi papá y ahí fue una parte emocional en la cual pienso que influyó en la carrera. Fue justo en la última semana de carga", señaló.

Pese al dolor, Hernández quiso estar presente y con el apoyo de su familia, decidió viajar el viernes pasado rumbo a Buenos Aires. "En el inicio veníamos bien hasta la media de maratón, respetando los números que habíamos dicho con Mario, correr hasta el ritmo y bueno, después del kilómetro 24, empecé a sentirme sin energías, las piernas pesadas, el objetivo pasaba por terminar porque no me sentía nada cómodo, y cada vez iba más lento, ahí se me complicó".

A medida que pasaban los kilómetros, el desgaste se sentía más en el físico del deportista de 40 años. "Ahí fue mucho corazón y mucha mente fría. Pude terminar y concretar el objetivo, por ahí con un sabor amargo, pero bueno, son cuestiones de carrera y hay que tener en cuenta que es un aprendizaje. Seguiré entrenando para la búsqueda de una mejor marca el año que viene", adelantó.

En este contexto, agradeció al Ente Comodoro Deportes, "a todo el equipo de Hernán Martínez, que me ayudó a poder viajar y a estar. También a Distribuidora Lali, a mi entrenador Mario Rodríguez y al equipo Treno, al osteópata Leandro Medina, a Manuela Marcote, y Manes; y a toda mi familia obviamente. A mis amigos, personas que están siempre, a todos, la verdad que sin ellos tampoco sería el objetivo logrado. Influye un montón, porque son parte de mí, del equipo y de todo lo que estoy logrando".

En lo inmediato, Hernández se recupera físicamente para estar presente en la Corrida "New Balance" se realizará el próximo 8 de octubre en Comodoro Rivadavia. "Hoy hablé con Hernán Martínez y voy a estar en los 10 kilómetros, porque ya son dos semanas de competencia y venimos del domingo pasado con los 42K. Pero quiero estar presente en esa carrera tan importante. Y como invitado también es algo lindo porque esto genera una explosión, una inmensa una emoción tener un evento de esta magnitud por primera vez en la Patagonia y más acá en Comodoro, con nuestra gente".

A su vez, para la temporada de triatlón que empieza en noviembre, aseguró que "voy a estar en alguna, no sé si en todas, pero mi proyección es, si Dios quiere, en mayo del 2024 buscar la clasificación en Brasil para el Ironman de Hawaii, que se disputa el 24 de octubre de 2024. Ese sería el máximo paso, de todos modos si no se llega a poder, más que nada por la parte económica, también me invitaron a ir al IronPaz, que se hace en Entre Ríos, donde ya tengo las últimas dos victorias ahí", sentenció.