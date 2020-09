Huracán se enfoca en su gimnasio y en el Regional

El Club Atlético Huracán es una de las instituciones deportivas de Comodoro Rivadavia que, en medio de la pandemia, pusieron todos sus esfuerzos en el crecimiento edilicio, un desafío que obliga a redoblar la apuesta cuando, aún sin actividad, hay que estar al día con todas las cuentas.

Asimismo, el “Globo” está decidido a afrontar el Torneo Regional Federal Amateur, en caso de que el mismo se lleve adelante tras varias deserciones. En la misma sintonía están sus coterráneos Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles.

Cristian Cancellieri, presidente de la entidad del barrio Industrial, le comentó a El Patagónico cómo está la actualidad y cuáles son los planes en el corto plazo.

“El club está al día, pudimos cumplir con los profesores y con los jugadores”, señaló, y aclaró: “Hay chicos que arreglaron por el Regional, por tres meses, y se tuvieron que ir. También hay chicos a los que se les cayó el pase en junio, que eran de Cipolletti y de otros lados, que estaban a préstamo hasta junio”.

“De los dos que se fueron, (Lucas) Acosta volvería y (Carlos) Ramadán ya no vuelve, aparentemente. Después hay que ver si otros chicos van encontrando clubes, como el caso de (Leonardo) Valdez, que ya firmó con Chaco For Ever. El tenía la firma acá hasta fin de año, pero no le vamos a cortar la carrera a nadie”, agregó.

Asimismo, destacó la colaboración de los socios. “Gracias a Dios el club está bien, la gente está colaborando, fueron padres a hacerse socios al club y eso es importantísimo”, afirmó.

Por otra parte, las obras siguen sobre rieles. “El tema del gimnasio va bien. La semana que viene, teóricamente, la Municipalidad nos bajaría los fondos para poder continuar. Estimo que para abril o mayo debería estar finalizado. Terminando las tribunas, que es lo más groso, después vienen las terminaciones. Ya está la loza, después la platea va rápido y el piso ya tendría que estar acá, estacionándose”, resaltó.

En ese sentido, aseveró: “El piso es de parquet, ya están los presupuestos presentados. Es más, el intendente tenía la idea de traerlo para asentarlo, porque él conoce del tema, porque le pasó en Gimnasia. Hace un par de meses dijo que hay que comprarlo ya, así que está al tanto como para traerlo lo antes posible”.

En cuanto a lo deportivo, Cancellieri ratificó la decisión de participar en el Regional y espera el retorno a los entrenamientos, más allá de que hoy algunos trabajos pueden desarrollarse en gimnasio.

“Estamos reordenando los entrenamientos de Primera división en el gimnasio, que es lo único que nos permiten hoy. Esperamos volver a las prácticas en octubre y ver si en noviembre se juega el campeonato. Huracán va a participar, tenemos lo necesario para los viajes, el hotel y la comida. Hay que ver qué le vamos a proponer a cada jugador, pero los ‘profes’ ya están. Después se verá si hay que traer refuerzos”, adelantó.