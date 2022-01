Ian Subiabre ya disfruta de sus primeros días en River

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia inauguró este sábado su ciclo de entrevistas. En esta ocasión, la entidad "azzurra" se comunicó vía Zoom con Ian Subiabre, el joven delantero formado en las divisiones inferiores de la CAI y que se incorporó hace unas semanas al Club Atlético River Plate.

El exjugador de Luz y Fuerza -en futsal- contó cómo está viviendo sus primeros días como jugador del "Millonario" y al mismo tiempo habló sobre sus inicios en la CAI, un semillero que no se cansa de sacar jugadores.

En la entrevista lo acompañaron sus padres, Martha y Martín, quienes comentaron las sensaciones de esta nueva etapa por la que transita Ian en Buenos Aires.

"Todo tranqui, todo tranqui", fueron las primeras palabras de Ian en su entrevista con el Departamento de Prensa de Comisión de Actividades Infantiles.

"Hoy entrenamos al mediodía. El martes arranqué a entrenar, el lunes me

hisoparon y el martes ya arranqué. Los entrenamientos son re duros y ya me

estoy poniendo a ritmo", afirmó.

Ian Subiabre lleva recién una semana en River. "Está costando un poquito", dijo sobre la adaptación. “Ahora estoy solo, los de la 2007 entran el domingo. Estoy en la categoría 2007, en la Octava división”, sostuvo.

Sus papás también se refirieron a esta nueva experiencia. "De nuestra parte lo vemos bien, tranqui, hablamos todos los días. Se nota un poco cansado, el cambio de entrenamiento, otra exigencia, pero se lo nota muy contento y muy entusiasmado en su nueva vida", expresó Martín.

Por su parte, Martha confesó: "lo re extraño". A lo que Martín agregó: "esa es una palabra que la tenemos prohibida en la casa, el decirle a Ian que lo extrañamos, porque queremos hacerlo sentir de la mejor manera. Que él se sienta cómodo y que disfrute de este momento que no les pasa a todos los nenes. Es una experiencia nueva, algo muy lindo que nos ayuda a nosotros a convivir sin él y a él a convivir sin nosotros".

En otra parte de la entrevista, Ian comentó cómo inició su historia en la CAI. "Nosotros teníamos un equipo que se llamaba Vas x Más y estaba el ‘Chelo’ (Marcelo Valencia). A los 7 años creo que entré".

Por su parte, Martín, quien jugó en la CAI y en Huracán de Comodoro, también se refirió a este gran momento por el que atraviesa su hijo. “Fue algo lindo porque yo desde el primer segundo que Ian nació, ya lo apodé ‘Barrilete’ y mi señora se reía. Todo papá futbolista quiere que el hijo le salga futbolista, pero Ian la verdad que me sorprendió para bien”, admitió.

“El orgullo que ambos sentimos como padres y familia es muy grande, porque verlo a Ian crecer, acompañado de mucha gente que sería muy ingrato nombrar porque por ahí me olvido de alguno, ver el crecimiento que tuvo, desde los 3 años que arrancó a jugar a la pelota hasta esta edad, la verdad que es muy lindo”, destacó.

Martha, por su parte, expresó: "con Ian, desde los 3 años, estamos de acá para allá. A veces cinco partidos, de gimnasio en gimnasio. Así que estamos re

orgullosos de Ian".

Mientras tanto, Ian también habló sobre lo que fue su debut en la Primera división de la CAI en un partido ante Caleta Córdova. "Fue una experiencia muy linda debutar en Primera y con gol, que es el sueño de todo jugador", rescató.

Volviendo a su actualidad en River, Ian afirmó: “ahora estamos entrenando afuera del Monumental, son dos canchas de sintético. Este domingo van a llegar los de la 2007 y ya vamos a empezar a ir a Hurlingham y todo eso. Mi entrenador se llama Martín, pero no me sé el apellido”. Para agregar luego que "el 20 de marzo" arrancará el campeonato de AFA.

Ian Subiabre también recordó lo que fue la gira que realizó con la CAI por Buenos Aires, donde enfrentaron a diferentes equipos, entre ellos el mismo River y la selección argentina Sub 17.

"Fue una experiencia muy linda igual", destacando que lo más lindo del viaje fue hacer goles en el predio de la AFA.

Su papá comentó cómo arrancó su propia experiencia en la CAI. “Yo arranqué como Ian, a los cinco años, jugando los torneos infantiles que se hacían antes en el municipal, y en el predio de la Rural donde a mí me seleccionó el ‘Gato’ (Jorge) Montesino, me llevó al club y ahí empecé a formar parte de las divisiones inferiores, donde tuve muy buenos técnicos como Mario Amado, como el "Beto" Bellido que hoy no se encuentra en vida”, recordó.

“Me tocó debutar en Primera división con 13 años en cancha de Palazzo, donde todavía era piedras y piedras, y fue algo muy lindo. Después creo que vino uno de los mejores técnicos o, en mi caso, el mejor técnico que tuvo la CAI, que fue Marcelo Fuentes y tuvimos la suerte de ascender al Nacional B donde jugué muchos partidos igual. Estuve hasta el año 2005, que llegó Dalcio Giovagnoli, pero igual vivía en la pensión y comía. La CAI fue todo para mí”, resaltó.

"Ian se fue a vivir a la pensión a los 13, creo. Por diferentes circunstancias de la vida, somos unos agradecidos a la CAI y a la familia Peralta", acentuó.

Por último, Ian habló sobre los objetivos que tiene en River. "De a poquito nos vamos poniendo en ritmo y creo que el objetivo es ganar algo con el club", sentenció Ian, que en el final dijo no saber quién de los dos (madre o padre) se quedará con su primera camiseta.