Instituciones deportivas se reunieron con el gerente de Chubut Deportes

El último viernes, el gerente general de Chubut Deportes, Brian Oggero, se reunió con distintas entidades deportivas de Comodoro Rivadavia en la residencia del gobernador en Km 3. También estuvo presente Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En primer turno, Oggero se reunió con miembros de la Asociación de Atletismo del Sur de Chubut. Luego, siguieron los representantes del fútbol de salón de Comodoro: Beatriz Neira (presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino), Gustavo Camino (presidente de la Comisión Principal de Fútbol de Salón) y Héctor Aguilar (titular de la Asociación Promocional de Futsal).

Carlos Portas (presidente de Fe.Chu.Ba y secretario de Comodoro Deportes) y Carlos Riaño estuvieron en representación de la Federación Chubutense de Balonmano. Con respecto a la actividad del patín, se presentaron Eugenia Tornatore (ACPA), Ana Federico (CAI), Antonela Tiglio y Daniela Castañares (APACH).

Mientras que Antonio Carrizo (presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia), Ariel Bordeira (vicepresidente de la Liga) y los distintos representantes de los clubes que conforman el certamen local también mantuvieron diálogo con el gerente general de Chubut Deportes. Finalizaron las reuniones durante la tarde, con el presidente de la Unión Rugby Austral, Daniel Albarracín.

Realizando un balance de las charlas, Brian Oggero expresó: “Esta jornada fue más que productiva. En estos días me he comunicado con Hernán Martínez para realizar esta visita a Comodoro Rivadavia y poder charlar con las distintas instituciones, para conocer la realidad y las necesidades de cada una de ellas. Tener un buen diagnóstico y saber cuáles son sus proyectos, no solo de trabajo y de calendario, sino los objetivos que irán planteando para el desarrollo de la actividad. Así podemos conocer y entender la realidad de cada uno de estos, en el caso de poder estar apoyando en los distintos eventos que promocionen como los que quieran asistir, dentro de las posibilidades que pueda afrontar el gobierno provincial”.

Por su parte, Antonio “Kelo” Carrizo reconoció que “a pesar de la situación de la provincia, creemos que Chubut Deportes tiene que estar mejorando para el bien del deporte. Soy optimista, sé que las cosas van a cambiar. Comodoro tiene que tener presencia firme de la provincia, por eso esperamos que esta reunión haya sido positiva. Tenemos convenios firmados del año pasado que quedaron truncos, en los cuales el gobernador se comprometió. Igualmente, quiero ser agradecido porque cuando necesitamos la primera cuota nos la dio. No queremos perder pisada y reclamaremos por la segunda y la tercera parte. Será fundamental para el andamiaje de nuestra institución”.

El máximo referente de la Liga de Fútbol local aseguró que “la primera medida será arreglar una próxima reunión con Chubut Deportes y la Policía para ver cómo encuadramos la seguridad en las canchas. Segundo, cuál será el panorama en el futuro para las instituciones y tercero, seguir trabajando en nuestro fútbol. Realmente, el esfuerzo que está haciendo la Liga y los 24 clubes que la integran es muy grande. Debemos agradecer al apoyo municipal a través del intendente Juan Pablo Luque, y al Ente Comodoro Deportes encabezado por Hernán Martínez, porque si no estaríamos muy complicados”, sentenció Carrizo.