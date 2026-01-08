El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en un comercio de la avenida San Martín. El valor de la mercadería recuperada supera los 129 mil pesos.

Intentó llevarse carne sin pagar y fue detenido en un supermercado céntrico

Un hombre fue demorado este miércoles por la tarde luego de ser sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado del centro de la ciudad sin abonar mercadería.

El episodio se registró cerca de las 18:50 en un local ubicado sobre la avenida San Martín al 100.

La situación fue detectada por personal de seguridad privada del comercio, que advirtió una conducta irregular por parte del individuo al intentar salir del establecimiento evitando el sector de cajas. Ante esa maniobra, se dio aviso a la policía.

Al arribar al lugar, efectivos policiales realizaron un palpado preventivo y constataron que el sospechoso llevaba ocultos entre sus prendas varios productos cárnicos.

En total, se trataba de cuatro paquetes de carne envasada, con un valor estimado superior a los 129 mil pesos.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, la mercadería fue restituida al supermercado, mientras que la causa quedó a cargo de la Justicia, con intervención del juez penal de turno.