El hecho ocurrió en las inmediaciones del Casino. El sospechoso, de 38 años, fue interceptado por la Policía a unos 300 metros del lugar.

Intentó robar la rueda de auxilio de una Trafic en avenida Kennedy

Un hombre de 38 años fue detenido este viernes luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer la rueda de auxilio de un vehículo utilitario estacionado en las inmediaciones del Casino, sobre avenida Kennedy.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró en la calle Cerro Chenque, a metros del cruce con Vicente López y Planes. La intervención se produjo tras un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de un individuo dentro de una camioneta tipo Trafic, donde intentaba retirar la cubierta de auxilio.

Al advertir la llegada del personal policial, el sospechoso escapó a pie. Sin embargo, tras una breve persecución fue alcanzado y aprehendido en la intersección de avenida Kennedy y Crónica, a aproximadamente 300 metros del lugar donde se produjo el intento de robo.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional Tercera, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.