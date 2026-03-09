Irak pidió a la FIFA suspender su repechaje rumbo al Mundial 2026

El cierre del espacio aéreo, los riesgos de seguridad y problemas con visas complican la logística del plantel en medio del conflicto en Medio Oriente.

La clasificación al próximo Mundial 2026 atraviesa un episodio inesperado y cargado de tensión geopolítica. La Federación Iraquí de Fútbol (FIF) presentó un pedido formal ante la FIFA para aplazar el encuentro de repechaje que su selección debía disputar el 31 de marzo en Monterrey, México. La solicitud se fundamenta en una compleja situación logística y de seguridad provocada por el conflicto militar que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, escenario que afecta directamente a varios países de la región.

El principal obstáculo que enfrenta el combinado iraquí es el cierre del espacio aéreo del país, una decisión confirmada por el Ministerio de Transporte local. Esta medida impide que buena parte del plantel pueda abandonar Bagdad por vía aérea, lo que paralizó completamente los planes de viaje del equipo nacional. Según se informó, aproximadamente la mitad de los jugadores se encuentra en la capital iraquí sin posibilidad de trasladarse para reunirse con el resto del grupo.

La situación también afecta al cuerpo técnico. El entrenador australiano Graham Arnold permanece en Dubái, sin poder ingresar a Irak para trabajar con sus dirigidos. Esta imposibilidad de reunir al plantel complica cualquier intento de preparación para un partido decisivo en el camino hacia la Copa del Mundo.

Frente a este escenario, la FIFA propuso una alternativa para resolver el problema logístico: que la delegación realizara un largo traslado por tierra hacia Turquía para luego viajar en avión desde Estambul rumbo a México. Sin embargo, la idea fue rechazada de manera contundente por la federación iraquí y por el propio entrenador del equipo.

El recorrido implicaría aproximadamente 25 horas de viaje por carretera atravesando el norte del país, una zona considerada de alto riesgo por los recientes ataques con drones registrados en el marco del conflicto armado. Arnold fue claro al expresar su postura ante la federación y descartó esa posibilidad por completo, priorizando la seguridad de los futbolistas. Según trascendió, el técnico dejó en claro que no autorizará un traslado de esas características mientras no existan garantías reales para la integridad del plantel. A la crisis de transporte se suman problemas burocráticos que complican aún más el panorama. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico todavía no obtuvieron las visas necesarias para ingresar a México ni a Estados Unidos, país donde estaba previsto realizar una concentración previa en la ciudad de Houston como parte de la preparación para el repechaje.

Ante este panorama, la federación iraquí presiona para que la FIFA tome una decisión en los próximos días y defina el futuro del partido. La urgencia responde a la necesidad de reorganizar el calendario y evitar que el equipo quede en desventaja deportiva frente a su rival.

En paralelo, existe otro elemento que podría modificar por completo el escenario clasificatorio. En caso de que Irán decida retirarse del Mundial debido a la guerra, Irak aparece como el principal candidato a ocupar ese lugar, ya que es el equipo mejor ubicado en el ranking de la Confederación Asiática de Fútbol entre los seleccionados que aún no obtuvieron su boleto. Mientras tanto, el futuro del repechaje permanece rodeado de incertidumbre.