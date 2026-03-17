Karatecas de Chubut buscarán ser protagonistas en la Copa Atlántico

La delegación de la Federación Chubutense participará de una nueva edición que se desarrollará en Mar del Plata, en abril, siendo válida también por la primera fecha del Circuito Nacional FAK.

El karate chubutense arrancará la temporada 2026 participando de la primera fecha del Circuito Nacional que se realizará la primera semana de abril, en lo que será una nueva edición del Torneo “Copa Atlántico” FAK (Federación Argentina de Karate).

Daniel Moroncini, director de la escuela de Karate-Do Itosu kai, estuvo reunido con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, donde cerró el acompañamiento para estar presentes con sus alumnos en las concentraciones a nivel nacional y en las fechas de los circuitos internacionales.

Moroncini, también a cargo de la Federación Chubutense de Karate, explicó tras el encuentro con autoridades deportiva que “la reunión con el Ente (Comodoro Deportes) siempre son positivas, venimos a presentar nuestro calendario de competencia y darles también nuestros resultados. Más allá que participamos en los torneos vamos a competir. Los chicos se preparan para eso”.

Este año un total de cinco karatecas comodorenses integran la Selección Argentina de Karate. Tres de ellos con posibilidades de salir a competir en el circuito internacional. Se trata de Franco Moroncini, Victoria Gallardo y Luka Saleski.

“Como siempre conseguimos el respaldo que nos permite trabajar con más tranquilidad durante todo el año y lograr que los atletas se enfoquen en lo que tienen que hacer que es entrenar y dar lo máximo”, expresó Moroncini.

En lo inmediato, serán parte de la primera fecha rankeable de karate de la Federación Argentina de Karate (FAK) en Mar del Plata con “la Copa Atlántico”. Después, en mayo, la segunda fecha será en Tucumán. “Dependiendo de esos dos resultados, dos de nuestros atletas tienen posibilidades de ir al Campeonato Panamericano, en Colombia” describió.

El Campeonato Panamericano, en Colombia será en el mes de junio. “Dependemos de un par de factores de competencia para que ellos estén primeros en ese momento y puedan ir a representar al país, como ya lo han hecho en otras ocasiones”, sostuvo el entrenador quien agregó que “uno siempre busca el crecimiento individual en esto. El objetivo está cumplido y ahora hay que mantenerlo. Tenemos cinco chicos en el ránking nacional, tres de ellos en el primer puesto, cada uno tiene su propósito dentro del circuito”.