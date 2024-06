La cantante Tuli Acosta denunció haber sufrido hechos de violencia de género

En conmemoración por los 9 años de la primera marcha de Ni Una Menos, el canal de streaming Olga dedicó su programación a este hecho histórico. En el programa Sería Increíble, fue invitada la artista Tuli Acosta y en su participación, se quebró al contar los hechos de maltrato que sufrió en su relación pasada.

La cordobesa se instaló en Buenos Aires para seguir su sueño de bailarina y cantante. En ese periodo, conoció a Oky, un streamer tucumano, con quien mantuvo una relación. Sin embargo, los jóvenes dieron por finalizado el vínculo y las razones se conocieron muchos años después.

Este lunes, Tuli Acosta contó los maltratos que sufrió de su expareja y dio detalles de los signos de alarma. “Lo que más me afectó es que era muy unida a mi familia, y fueron muchos años los que me aislé”, manifestó la joven.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1797622929167175959&partner=&hide_thread=false "Tuli Acosta":



Porque se quebró al relatar la violencia que sufría por parte de su expareja, el streamer tucumano Oky. pic.twitter.com/x29SrcNuhK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 3, 2024

“Hubo mucho maltrato psicológico”, reconoció la joven que, en su momento, participaba de transmisiones en vivo con su exnovio. Y continuó: “Me entregué mucho emocionalmente, al haberme aislado, empecé a creer todo lo que me decía”.

La música recordó que hubo un hecho que la impulsó a cortar la dinámica de violencia. “Nos peleamos, me fui de la casa y cuando volví, mi perrita había desaparecido”, contó y agregó: “Después de eso, dije ‘yo me voy de la casa’. Eso me sacó”. Tuli Acosta, quien tenía 20 años al momento de la relación, señaló que la contención fue su equipo de trabajo y así logró mudarse sola. “Él me hundía el doble”, expresó.

LAS SEÑALES DE ALARMA

En los últimos meses, Oky fue tendencia en las redes ya que protagonizó escenas violentas con su actual novia. Al respecto, la artista cordobesa manifestó: “Él quedó expuesto en muchas cosas”. Aun así, el joven continúa trabajando como streamer y es patrocinado por diferentes marcas nacionales.

“Desde afuera es más fácil reconocer las cosas y uno lo normaliza porque no llega a lo físico. Yo no me daba cuenta que no estaba siendo feliz”, recalcó la cantante y agregó: “Yo no podía ver mis videos con él, me desconocía”. Finalmente, dejó un mensaje a la audiencia y cerró: “Aprendí que, por más mínimo que sea el desacuerdo, nunca tenes que dejar pasar los límites verbales, porque no se puede volver”.