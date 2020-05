La cantidad de donantes de sangre en Comodoro es baja

Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional explicaron que en la actualidad hay entre 6 y 8 donantes de sangre por día. Se trata de contar con un banco de sangre que permita ayudar a los pacientes oncológicos del centro asistencial. En las primeras semanas de la cuarentena casi no hubo donantes.

La cantidad de donantes de sangre es baja teniendo en cuenta el número de habitantes en Comodoro. En promedio hay entre 6 y 8 por día en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional, pero hay que destacar que no se realizan todas las cirugías y que prácticamente no hay accidentes de tránsito. Sin embargo, se necesita que aumenten los donantes debido a que los pacientes oncológicos son los que más plaquetas requieren.

En diálogo con El Patagónico, Soledad Picasso (MP 4007), jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional, sostuvo que la convocatoria ha aumentado en los últimos días teniendo en cuenta los pedidos de ayuda para Bastian Myburg, un niño de 3 años que fue diagnóstico de leucemia aguda y permanece internado en el centro asistencial.

La baja fue considerable en los primeros días de la cuarentena obligatoria. “Durante el comienzo, los primeros días fue difícil porque justo estábamos en retención de servicios por la falta de pago. Teníamos 8 donantes, a veces no teníamos ninguno, otros días 2 o 4. Ahora estamos entre 6 y 8 donantes por día”, destacó Picasso.

Sin embargo, la jefa de Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional sostuvo que “para la cantidad de población que tenemos es poco, pero no hay que olvidarse que no se están realizando todas las cirugías y no hay tantos accidentes de tránsito. Lo que sí ahora tenemos oncólogas en el Hospital y más casos de cáncer, tanto en pediátricos como en adultos. Esos son los que más requieren”.

Es por eso que los donantes de sangre son distribuidos por día para tratar de que no se pierdan las muestras. “Los glóbulos rojos nos duran 42 días pero las plaquetas 5 y por lo general los pacientes oncológicos necesitan bastantes plaquetas; por eso a nosotros no nos sirve de nada que vengan 40 personas en un solo día porque esas plaquetas se nos vencen. Entonces a medida que nos van llamando, nosotros los vamos distribuyendo en las semanas”, detalló.

Las donaciones de sangre se realizan en la sede de la Cruz Roja de Comodoro para no exponer a la población en el Hospital Regional. “Es un ámbito extra hospitalario. No estamos metiendo a la gente en un lugar donde puede haber un poco más de contagio. Siempre estamos con guantes y barbijos; se le pide a la gente usar barbijos y los pacientes son citados cada 15 o 20 minutos para no tener aglomeración. Mientras uno da la entrevista, otro da sangre y otra pasa a desayunar. Así tenemos como 3 personas en el mismo tiempo pero sin cruzarse”, aseguró.