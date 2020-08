LA Clippers derrotó a Dallas, que sufrió la lesión de Doncic

Los Angeles Clippers venció a Dallas Mavericks por 130 a 122 y pasó al frente por 2-1 en la serie que animan por los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA, en un partido que tuvo como hecho de mayor relevancia la lesión en el tobillo del base y figura del perdedor, el esloveno Luka Doncic.

El partido se jugó en el Wide World of Sports de Disney en Orlando, sede de toda esta fase final de la liga, como una medida excepcional para mitigar los efectos del coronavirus.

Dallas ahora deberá estar pendiente de a disponibilidad de Doncic, quien solo jugó 29 minutos y 27 segundos logrando un "Triple doble", para los próximos partidos, situación que se develará cuando se efectúen nuevas pruebas médicas.

La lesión de Doncic se produjo en el tercer cuarto. Se retiró a los vestuarios, regresó después y jugó unos minutos más, pero al ver que no estaba en buenas condiciones tuvo que abandonar definitivamente la cancha.

"No sé cómo pasó, pero no es tan malo. Tuve mucha suerte de que fuera el tobillo izquierdo, no el derecho", dijo el base esloveno de 21 años que en esta temporada ya sufrió dos esguinces en el tobillo derecho que le hicieron perderse 11 partidos.

Doncic sumó un triple doble con 13 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes, pero solo anotó uno de los seis triples que lanzó y falló 10 tiros de campo y seis tiros libres. Kristaps Porzingis asumió el mando ofensivo de Dallas con 34 puntos (6-9 en dobles, 5-9 en triples y 7-7 en libres) y 13 rebotes, junto a Seth Curry y Hardaway, con 22 puntos cada uno.

Los Clippers se adueñaron del desarrollo del encuentro a partir de un segundo cuarto en el que marcaron distancias con un 45-31.

Kawhi Leonard fue la gran figura con 36 puntos (12-20, 1-4 y 9-10), 9 rebotes y 8 asistencias, bien secundado por Landri Shamet, con 18 puntos, el bosnio Ivica Zubac, con 15.

OTROS RESULTADOS

Toronto Raptors (3) 117-Brooklyn Nets 92 (0) en el Este; Utah (2) 124-Denver Nuggest (1) 87 en el Oeste y Boston Celtics (3) 102-Philadelphia (0) 94 en el Este.

Gallizzi seguirá en Regatas Corrientes

Regatas Corrientes oficializó este sábado la renovación del contrato del pivote Tayavek Gallizzi, subcampeón mundial con Argentina en China 2019, para la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Gallizzi, con pasado en Quimsa de Santiago del Estero, promedió en la edición pasada 11.3 puntos, 4.5 rebotes; con 59,4% dobles; 71,7% en libres, en 19,9 minutos por presentación.

La continuidad del interno se suma a las renovaciones de Leandro Vildoza, Martin Fernández y Marco Giordano.

Por otro lado, Instituto de Córdoba continúa con su armado y oficializó el arribo de Mateo Chiarini (ex Atenas de Córdoba) para el puesto de alero.

“Si bien tenía varias propuestas interesantes, me terminé decidiendo por Instituto porque es un club que viene haciendo muy bien las cosas, tiene ambiciones de ser protagonista tanto en la Liga, como en Champions y tiene un gran entrenador que me mostró su interés para que sea parte del equipo desde el primer momento“, explicó el jugador en su presentación.

El club cordobés, dirigido por Sebastián Ginóbili, ya tiene en sus filas a Chiarini, Santiago Scala, Pablo Espinoza, Ignacio Alessio, Pablo Bertone, Matías Cuello y Gonzalo Torres.

Martínez presentó una lista de seguimiento

El seleccionador femenino de básquetbol, Gregorio Martínez, presentó este sábado un listado de seguimiento de jugadoras para las futuras convocatorias.

"Con las mayores armamos un listado grande para ampliar la base de selección. A las jugadoras que habitualmente están en el roster (lista) nacional les agregamos otras que queríamos empezar a ver, y todo el plantel U19 que jugó el Mundial 2019 (terminó en el 12° puesto)", explicó el DT en un comunicado.

"No es una convocatoria ni una preselección, lo aclaro, porque el próximo torneo es recién en mayo del año que viene, pero necesitamos sí realizar este monitoreo y estar en contacto con ellas porque en el 2021 tendremos un calendario muy intenso”, informó.

Entre las jugadoras alistadas están Sofía Aispurúa (Thunder Basket, Italia), Melisa Paola Gretter (Movistar Estudiantes de Madrid), Macarena Rosset (Vigarano, Italia) y Débora González (Basket Matelica, Italia).

Las basquetbolistas se entrenan en sus casas desde el 3 de agosto, según explicaron desde la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), que consisten en fundamentos técnicos y físicos, en tres grupos distintos de acuerdo a la disponibilidad de las integrantes, sumado a lo que hacen en sus clubes.

Además, Martínez confirmó una preselección en la U-18, de cara al FIBA Américas en Colombia, clasificatorio para el Mundial U19 del año que viene, pautado para el 6 de diciembre y que hasta el momento no se pospuso por la pandemia del nuevo coronavirus.