La Unidad Móvil del Registro Civil realizará un amplio recorrido por la provincia

Desde el 8 al 16 de este mes atenderá trámites de DNI y Pasaporte en Paso del Sapo, Gualjaina, Cushamen, El Hoyo y distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

El Ministerio de Gobierno informa que la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil iniciará en diciembre un amplio recorrido provincial, que incluye localidades de la Meseta, la Cordillera y la Zona Sur, con el objetivo de acercar los trámites de DNI y Pasaporte y garantizar mayor accesibilidad a los vecinos de todo el territorio.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a fortalecer la atención ciudadana y descentralizar servicios esenciales.

El operativo comenzará el lunes 8 de diciembre en Paso del Sapo, con atención en el Juzgado de Paz, de 15 a 19 horas. Continuará el martes 9 en Gualjaina, en el Juzgado de Paz, de 9 a 17 horas, y seguirá el miércoles 10 en Cushamen, en el Gimnasio Municipal, también de 9 a 17 horas.

La agenda continuará en El Hoyo, donde la Unidad Móvil estará presente el jueves 11 y viernes 12 de diciembre, con atención en el Juzgado de Paz. El horario será de 9 a 17 horas el primer día y de 8 a 12 horas el segundo.

A partir del domingo 14 de diciembre, el operativo se trasladará a Comodoro Rivadavia, con jornadas de trabajo en distintos barrios de la ciudad. Ese día se atenderá en el Barrio Stella Maris (Carlos Saavedra Lamas 916) de 9 a 17 horas; el lunes 15 en el Barrio Fracción (Códigos 3526 y 3510), en el mismo horario; y el martes 16 de diciembre en el Barrio Laprida (Jamaica N°460), también de 9 a 17 horas.

Con este dispositivo, el Ministerio de Gobierno continúa fortaleciendo la política de descentralización y accesibilidad documental, acercando soluciones concretas a los vecinos de toda la provincia.