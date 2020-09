La vela argentina volvió con éxito y ya orienta la brújula hacia Tokio

Los equipos argentinos de vela regresaron con éxito a las aguas durante la Semana de Kiel, en Alemania, después de seis meses sin competencia por el coronavirus, lo que significó un dato alentador con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, el año próximo.

"Las tres tripulaciones argentinas lograron resultados excelentes. Es algo muy gratificante", analizó el director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Alejandro Cloos, en diálogo con Télam.

El dirigente subrayó el mérito de las embarcaciones argentinas, todas ubicadas en el top 10, al repasar las dificultades experimentadas durante el receso: "Solo haber podido participar en Kiel fue un desgaste y un esfuerzo enorme por la cuarentena, los pocos recursos y el tener que combinar la logística para poder llegar a Europa, donde ya se estaba compitiendo".

El fin de semana pasado, Facundo Olezza, de 25 años y finalista en los Juegos Olímpicos 2016 en la clase Finn, ganó la medalla de plata; la dupla integrada por Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli -oro en Río de Janeiro 2016 en Nacra 17-, finalizó cuarta y Victoria Travascio y María Branz -ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en la clase 49er FX-, quedaron octavas.

"Las tres tripulaciones argentinas finalizaron entre los diez primeros, con diplomas. Santiago y Cecilia quedaron a un punto de hacer medalla de bronce; Olezza ganó plata, un resultado inesperadamente bueno. Estamos muy contentos y esperamos que sea una premonición de futuros buenos resultados, que continuarán hasta los Juegos de Tokio", afirmó Cloos.

En otro tramo del diálogo con Télam, Cloos, de 59 años, aseguró que "con este resultado, Olezza se perfila como un posible candidato a una medalla en Tokio".

"Todavía tenemos que ajustar técnica pero estamos planificando un duro semestre para afianzar el resultado en los Juegos Olímpicos", detalló Cloos, que participó como entrenador de la FAY en cinco JJOO (Atlanta 1996, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016) y en seis Juegos Panamericanos (Mar del Plata 95, Winnipeg 99, Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019).

Por su parte, Santiago Lange -que también conquistó las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con Carlos Espínola en la clase Tornado- mostró su satisfacción por el rendimiento de las tripulaciones nacionales.

"Ver que el equipo argentino está funcionando bien es muy importante. Los resultados están buenísimos pero hay que seguir trabajando porque lo importante es Tokio", le reconoció a Télam Lange, quien opinó que Olezza: "es un chico con muchísimo talento que está trabajando muy duro. Ojalá que pueda ganar una medalla en Tokio".

En tanto, el presidente de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Luis Velasco, le explicó a esta agencia que los resultados de la dupla Lange-Carranza Saroli y de Olezza son "algo muy importante porque demuestra el nivel que tienen los deportistas argentinos; son las dos tripulaciones con más proyección a los Juegos Olímpicos seguidas por los FX, que están entrenado muy duro".

Además, Velasco explicó que Olezza "durante la pandemia estuvo en un centro de alto rendimiento en Valencia con su entrenador italiano Luis Devoti, exmedallista olímpico, en el que tuvo gimnasio y solo pudo trabajar la parte física hasta que pudo volver a navegar muy fuerte".

"El pico de rendimiento que teníamos programado para él en este ciclo era Kiel. Por lo que el resultado es muy bueno", enfatizó.

A su vez, Olezza, en diálogo con Télam, admitió: "No me sorprende que las tres tripulaciones hayan quedado en el top 10 porque sé el trabajo que tienen Santiago y Cecilia y las chicas de FX. Son muchos años que vienen trabajando muy seriamente".

"Esto demuestra una vez más que por más que no hayan podido entrenar casi nada en Argentina, el trabajo que hicieron estos años dio sus frutos. No es fácil volver a competir y hacerlo al máximo nivel después de tantos meses de no entrenar", amplió.

Y, puntualizó: "Con la ayuda del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y de la Fay se están haciendo las cosas muy bien en los niveles juveniles y se nota que hay un base de trabajo que no se va a perder".

Por último, Gonzalo Pollitzer, entrenador de la dupla Travascio- Branz, le puntualizó a Télam: "Estamos más contentos con la performance que con los resultados. Navegaron con condiciones de viento fuerte e inestable, que son las que más cuestan al equipo, pero lograron ser muy consistentes durante todo el campeonato".