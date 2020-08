La vuelta a las prácticas está cada vez más cerca

Entre mañana y la semana próxima se esperan novedades desde la AFA. En Comodoro Rivadavia se priorizará a los tres clubes que participan en el Regional, teniendo en cuenta que ese certamen se retomará en octubre, mientras que el torneo local no tiene fecha de regreso y no se descarta que se suspenda hasta 2021.

A la espera de que la Asociación del Fútbol Argentino habilite el retorno a los entrenamientos en todo el país, los principales dirigentes de la Liga de Fútbol se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el secretario Fernando Mateeff.

La inquietud surgió de parte de las autoridades municipales, quienes consultaron si había novedades de la AFA en cuanto a la vuelta a las prácticas, algo que se dará, a más tardar, la semana próxima, según comentó Ariel Bordeira, vicepresidente de la Liga, en diálogo con El Patagónico. “Todavía no hay nada oficial, pero sabemos que va a llegar entre este fin de semana y la semana que viene algo de AFA”, adelantó.

Una vez que esté confirmada la apertura de los entrenamientos, en Comodoro serán habilitados tres clubes en particular, en principio. Se trata de Jorge Newbery, Huracán y la Comisión de Actividades Infantiles, que participan en el Torneo Regional Federal Amateur, que retomará la acción en octubre.

“La ciudad no está muy bien con el tema del virus, así que les vamos a dar prioridad a estos tres clubes que tienen un campeonato certero. Saben que en septiembre u octubre van a estar jugando. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero es concreto que ellos van a volver, cosa que no pasa con el resto de los clubes”, argumentó Bordeira.

“Apenas llegue la autorización de AFA a la Liga, vamos a mandar una nota al Ente para que empiece a gestionar en Salud del municipio, con el fin de que estos tres clubes puedan volver a entrenar. Ellos ya habían presentado sus protocolos, que cuentan con las medidas de seguridad sanitaria básicas”, agregó.

LA LIGA ABRIRA EN SEPTIEMBRE

Por otra parte, el dirigente confirmó que la apertura de la Liga de Fútbol no se efectuará en la fecha que estaba anunciada. “Es un hecho que la Liga no va a abrir el 3 de agosto. Lo estiramos un mes más. Como están las cosas hoy, tenemos pensado abrir la Liga en septiembre”, anunció.

Por consiguiente, un hipotético retorno de la competencia para el fútbol local queda totalmente descartado. “Ya no se va a poder arrancar en septiembre, porque para empezar a jugar a la pelota tenemos que tener, mínimo, un mes para ordenarnos administrativamente”.

En ese sentido, señaló: “Habrá una posibilidad para octubre, y si no se puede ese mes, ya se nos fue el año y ahí apuntaríamos a 2021 lo más tempranito posible, para la segunda semana de enero”.