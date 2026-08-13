Lamelas habló como un ministro más y China salió al cruce

El embajador de Estados Unidos cuestionó los acuerdos de empresas argentinas con firmas tecnológicas chinas y advirtió que podrían desalentar inversiones. La embajada de China acusó a Washington de utilizar la seguridad nacional para interferir en acuerdos comerciales.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos del país y advirtió que la incorporación de su tecnología podría afectar la llegada de inversiones extranjeras.

Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Lamelas sostuvo que la discusión excede a las empresas que proveen determinados equipos y se vincula con el destino de la información que circula a través de esas redes. “La seguridad energética de los datos es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron en medio de dos situaciones que involucran a Neuquén: las negociaciones de la cooperativa CALF con Huawei para ampliar su infraestructura tecnológica y el pedido de China para actualizar los equipos de la estación espacial ubicada en Bajada del Agrio. En paralelo, Argentina renovó el swap de monedas con Beijing.

Lamelas también señaló que Estados Unidos podría quitarles la visa a directivos de empresas argentinas que avancen en acuerdos con compañías tecnológicas asiáticas. En ese contexto, cuestionó la utilización de tecnología china en redes vinculadas con sectores estratégicos.

“China exige a sus empresas que le den a su Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA. Cualquier dato que pasa por sus redes es controlado por el Partido Comunista chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó el diplomático.

El embajador también puso como ejemplo las restricciones que existen en Estados Unidos para la compra y venta de equipos de Huawei y defendió a las empresas estadounidenses como referentes en materia de seguridad y transparencia.

La respuesta llegó desde la embajada de China en Argentina, que acusó a Washington de haber “avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’” mediante una generalización del concepto de seguridad nacional. También cuestionó la utilización de la revocación de visas para impedir la cooperación entre empresas argentinas y Huawei.

“Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios de libre mercado”, sostuvo la representación diplomática china.

En el mismo comunicado, la embajada cuestionó la “naturaleza hipócrita” de la postura estadounidense y planteó que Washington proclama valores vinculados con la democracia y la libertad mientras cuestiona que una empresa privada extranjera pueda desarrollarse con normalidad en un tercer país.