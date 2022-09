Las declaraciones de Del Potro que generaron preocupación

El ex tenista Juan Martín del Potro, dio una entrevista siete meses después de retirarse y dejó fuertes declaraciones. "No puedo aceptar una vida sin el tenis".

Tras superar varias lesiones graves en ambas muñecas, finalmente fue una fractura en su rótula lo que terminó con la carrera de Juan Martín del Ptro. Después de muchos intentos, ninguno de ellos favorable, el argentino colgó la raqueta en el último ATP 250 de Buenos Aires, en el pasado mes de febrero.

Han pasado muchos meses, tiempo insuficiente para que la Torre de Tandil pase página. En unas declaraciones recientes recogidas por The Sun, el dolor de su discurso todavía nos genera dolor.

Delpo confesó que todavía busca tratamientos para recuperarse: “recientemente fui a Suiza a ver a otro médico, empecé un nuevo tratamiento, uno que me recomendaron varios tenistas profesionales, pero hasta ahora no he tenido ni un solo resultado positivo. Imaginen lo duro que es esa sensación después de cada intento, ya sea un tratamiento o una cirugía. La frustración que puedo sentir cuando las cosas no funcionan es difícil de explicar. Como siempre, me engaño a mí mismo, quiero esperar, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo, pero cada vez que éste falla supone un golpe muy duro”.

El tandilense reveló los duros golpes que significan los fallidos intentos por recuperarse: “esta ha sido mi realidad durante los últimos tres años y medio, a pesar de las nuevas cirugías y los tratamientos que probé, nunca pasó nada. Hoy solo puedo caminar, no corro ni en la cinta, soy incapaz de subir las escaleras sin dolor, ni siquiera puedo conducir durante mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor. Esta es mi realidad, es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar. Mi nuevo desafío está en busca la manera de vivir mejor, también psicológicamente, a pesar de mi problema”.

Las palabras más duras sobre su presente son sobre la vida fuera de las canchas: “honestamente, no puedo aceptar psicológicamente una vida sin el tenis. No tuve una transición gradual para esto, no me preparé, no tengo ni idea de lo que hicieron otros atletas para vivir en paz este proceso. Yo era el Nº3 del mundo, hasta que de repente me rompí las rodillas y aquí estoy, sin nada”.

Del Potro cerró sus declaraciones con un duro panorama de su presente: “yodo este tiempo estuve tratando de recuperarme, como hice con cualquier otra lesión, hasta que en Buenos Aires dije basta. Desde esa semana en Buenos Aires conseguí encontrarme, pero ahí sigo, en ese proceso de reflexión, todavía me pregunto qué cosas me pueden gustar. Cuando hablo con otros atletas me dicen que les llevó un par de años asimilarlo, me cuentan de qué manera se prepararon. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora”.