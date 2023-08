Lattanzio pidió auxilio en redes sociales y denunció a su ex pareja

La ex participante de Gran Hermano, Camila Lattanzio, publicó un desesperado pedido de ayuda en su Instagram desde la casa de su ex novio.

Camila Lattanzio, la ex "Gran Hermano" que en abril realizó su cumpleaños y dejó afuera a varios ex compañeros, prendió las alertas en las redes sociales al pedirles ayuda a sus seguidores. La joven que incursionó en el mundo de la música denunció que su ex pareja la encerró en su casa y que la policía estaba en camino a rescatarla.

"Hola chicos, por favor, ¡estoy encerrada en casa de mi ex! Él fue el que me robó. Está viniendo la policía pero no me deja salir", escribió la ex hermanita oriunda de Ituzaingó en sus Instagram stories.

f3xc1tnw0aah1u0x1x.webp

En la misma imagen, publicó el usuario de su ex pareja con su respectiva foto de perfil y descripción y les solicitó ayuda a sus fans: "Este es el perfil, me está amenazando con que me va a hackear las cuentas. ¡Por favor, la gente que ya conoce a este tipo denuncien!".

Repentinamente, la hermana de Florencia Lattanzio eliminó la publicación pero la cuenta oficial de Twitter de LAM llegó a tomarle una captura y repostearla. Hasta el momento, Camila no ha actualizado información al respecto, por lo que resta esperar a un nuevo comunicado que garantice cómo se encuentra y si está a salvo.