Leonel Pernía regresó con victoria en el TC2000

El piloto tandilense, con Honda ZR-V se quedó con el triunfo en la séptima fecha del campeonato que se corrió en Junín, con lluvia y viento.

En un domingo con lluvia y viento, se disputó la final del “Gran Premio Bringeri” de la 7ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el autódromo “Eusebio Marcilla” de la ciudad de Junín, donde la estrategia de los pilotos y equipos estuvo a flor de piel a la hora de decidir que neumáticos usar en una pista con poca adherencia. Fue Leonel Pernía el que regresó con victoria después de no estar presente en General Roca en una gran carrera que tuvo varios cambios de posiciones y golpes de escena.

Para “El Tanito” fue la victoria Nº39 y la primera del modelo Honda ZR-V en la categoría. La última vez que el tetracampeón argentino de TC2000 ganó con la marca japonesa fue hace 15 años: el 24 de octubre de 2010 en Oberá con un Honda Civic.

La carrera se largó este domingo al mediodía con Ponce de León moviendo desde el primer lugar de una grilla en la que la gran mayoría de los pilotos salieron con gomas lisas, menos Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet Cruze #24 – Pro Racing) y Sebastián Quirno (VW Nivus #20 – Halcón Motorsport) que optaron por gomas para lluvia.

En las primeras vueltas, el piloto de Junín se adueñó de la punta estableciendo una distancia sobre Matías Rossi que con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA se ubicaba segundo. Antes de cumplirse el primer giro, se dio el primer golpe de escena que fue el abandono de Franco Vivian que entró pasado en una de las curvas con poca adherencia y se despistó con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Pro Racing, lo que lapidó sus chances de seguir en carrera. Después fue Facundo Aldrighetti el que se pasó en el sector de las curvas 4, 5 y 6 que no le permitió continuar con la Chevrolet Tracker #83 cerrando una jornada difícil para la escudería de Andrés Ramuzzi.

Otro de los equipos que tuvo un domingo gris fue el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA con los abandonos por problemas de temperatura del líder del torneo Matías Rossi (Toyota Cross Cross GR-S #117) y Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162). Adelante, Ponce de León se mantenía primero seguido por los dos pilotos del Honda YPF Racing Leonel y Tiago Pernía.

Hasta que llegó la vuelta 15 en la que cambió la punta de la carrera. Gabriel Ponce de León se puso de costado en el curvón y en ese momento aprovechó Leonel Pernía para ser el nuevo líder de la competencia. A partir de ahí, Pernía se afirmó en la primera posición y no la abandonó hasta el final.

Llegó la bandera a cuadros con el regreso a la victoria de Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing, la primera en 2025 como así también para este segmento SUV de la marca japonesa. “El Tanito” completó las 25 vueltas con un tiempo de 36m44s750/1000 a una velocidad promedio de 173,606 km/h. Segundo terminó el local Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport a 1.746/1000 de diferencia y tercero Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 6.764/1000 del ganador.

Tiago Pernía con el Honda ZR-V #85 del Honda YPF Racing llegó a estar tercero pero un despiste lo dejó en el cuarto puesto mientras que Matías Capurro con el Toyota Corolla Cross #99 del Corsi Sport 2 terminó quinto. El piloto de Necochea resultó ser el ganador de la Copa Rookie.

Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Pro Racing), Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #112 – Corsi Sport), el debutante Sebastián Quirno (VW Nivus #20 – Halcón Motorsport), otro que tuvo su primera carrera en el TC2000 Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet Cruze #24 – Pro Racing) y Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport) completaron los primeros diez de la final.

Leonel Pernía, ganador del “Gran Premio Bringeri” de la 7º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA: “Felicito al Honda YPF Racing por la gran victoria que logramos este domingo. Gracias a todo el equipo por lo que hicieron en la previa de la final, porque tuvimos un gran ritmo en una carrera que tuvo diferentes dificultades por la lluvia. Por suerte logramos la victoria”.

Con 7 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 116 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 115, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 98, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 64 y quinto Franco Morillo (Pro Racing) con 59.

En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) se ubica primero con 172 puntos, segundo Franco Morillo (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 129, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 110, cuarto Figgo Bessone (Pro Racing) con 52 y quinto Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 49.