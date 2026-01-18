Los vecinos hacen su propia guardia para no perder sus bienes

La madrugada de este domingo 18 de enero encontró a los vecinos del barrio Sismográfica en estado de alerta. Tras el deslizamiento del cerro Hermitte, que dejó a numerosas familias fuera de sus hogares, un grupo de residentes decidió organizarse para custodiar los accesos al barrio ante el temor de saqueos y robos, aun con presencia policial en la zona.

La iniciativa surgió a partir de la comunicación interna entre los propios vecinos. “Se pudo hacer un desalojo rápido gracias a la información que fue circulando en el grupo”, explicó a El Cronista Cr Fabián Barreto, uno de los residentes. Según relató, muchos lograron retirar pertenencias básicas utilizando vehículos particulares, al tiempo que permanecían en guardia tras recibir versiones sobre personas ajenas al barrio que habrían intentado forzar viviendas.

La incertidumbre domina el ánimo de quienes debieron evacuar. Aunque hay móviles policiales apostados en el sector, el temor persiste. “Uno igual se preocupa porque la casa queda acá y no sabés qué puede pasar”, señaló el vecino, que junto a otros decidió permanecer cerca del lugar pese a las condiciones adversas.