Luego de 20 años de violencia, quemó a su pareja para no separarse

P.O.V., el hombre que prendió fuego a su pareja e hijos dentro de su vivienda de Plottier, quedó acusado y detenido por el atroz hecho. Un historial de violencia de más de 20 años llevó a un nuevo intento de femicidio, que hoy tiene a una mujer luchando por su vida. El detonante final: un pedido de separación.

Según relató la fiscal María Eugenia Titanti en la audiencia de formulación de cargos de este jueves por la mañana, a P.O.V se le atribuye que el pasado martes 26 entre las 17 y 17:30 intentó dar muerte a quien era su pareja junto a sus hijos de 9 y 12 años en la vivienda que compartían en el barrio Obrero de la localidad vecina de Plottier.

La agresión se dio en un contexto de violencia de género luego de una discusión que la pareja arrastraba "hace al menos tres días", ya que la mujer le había manifestado a P.O.V que se quería separar. Según confirmaron los niños, que presenciaron todo y escuchaban el contenido del desacuerdo, la mujer le había pedido a P.O.V que dejara la vivienda o que ella dejaría el hogar con los niños para quedarse con su padre si se negaba.

Esto terminó de enojar al agresor, quien "salió ofuscado de la vivienda, tomó un bidón de combustible del patio, volvió a ingresar, cerró la puerta y comenzó a rociar el comedor (donde estaban sus hijos) y luego la habitación donde estaba la mujer y a ella, todo esto mientras la víctima le pedía que se detuviera", detalló la fiscal.

Luego, utilizando un "mechero" que se encontraba en el dormitorio de la pareja y que solían usar para calefaccionarse, prendió fuego, el cual rápidamente se extendió al resto de los ambientes.

En medio de ese caos, la mujer logró destrabar la puerta de ingreso para permitir que sus hijos salieran y fueran a pedir ayuda a la casa de sus tíos, a pocos metros de allí.

"Él no la dejaba salir"

La víctima fue rescatada minutos más tarde por una vecina que notó el humo que salía de la casa, que vio claramente y declaró en el mismo sentido que los hijos de la pareja al indicar que "él no la dejaba salir de la casa" en llamas.

Entre ella y con la llegada de la hermana de la mujer y su cuñado (tíos de los niños), se convocó a la Policía y una ambulancia. "Esto fue lo último que hizo, te encargo a mis hijos", le dijo la víctima a su cuñado antes de ser trasladada.

Aunque inicialmente la mujer recibió atención médica en el Hospital de Plottier, pronto fue evidente que la gravedad de su cuadro ameritaba el traslado hasta el Castro Rendón de la capital, donde fue intubada e intervenida quirúrgicamente por las quemaduras que recibió en su rostro, torso y miembros inferiores.

Un médico enviado desde el Poder Judicial constató posteriormente que la mujer sufrió quemaduras en el 15% de la superficie de su cuerpo y daño a sus vías respiratorias, lo cual "colocó en real y concreto riesgo a su vida". Actualmente, permanece bajo un coma farmacológico profundo.

Los niños de 9 y 12 años también debieron recibir oxígeno por el humo inhalado del incendio y contención psicológica del equipo de la Defensoría del Niño y el Adolescente "por el cuadro de angustia que presentaban".

En cuanto al hombre, la Policía lo detuvo en la escena. Varios vecinos aseguraron verlo reírse mientras era subido al patrullero.

Es por esto que Titanti, acompañada de la asistente letrada Guadalupe Inaudi, acusó a P.O.V como autor del delito de homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y por violencia de género, en grado de tentativa (contra la mujer); en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y el medio empleado (contra los niños).

Tras detallar toda la evidencia, que incluye la palabra de los hijos de la pareja, la hermana y cuñado de la víctima, vecinos, médicos y efectivos policiales, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el violento quede detenido en prisión preventiva por el plazo de ocho meses.

En este sentido, argumentó que se encuentran presentes los riesgos de entorpecimiento y hacia la integridad de las víctimas, y que el plazo requerido permitiría asegurar el proceso penal hasta su finalización.

Por su parte, las defensoras públicas Solange Del Ponte y Eliana Lazzarini actuaron en defensa de P.O.V. Aunque no presentaron oposición a los cargos por entender que se trata de una etapa provisoria, Del Ponte sí se opuso a la preventiva y en su lugar sugirió una prisión domiciliaria en la casa del padre del agresor y el dictado de una prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos.

Finalmente, el juez Lucas Yancarelli dio por formulados los cargos y también consideró como necesaria la prisión preventiva.

"P.O.V eligió perjudicar la salud con el fin de provocar la muerte de su pareja e hijos. Me cuesta creer que vaya a aceptar (la domiciliaria) si no quiso aceptar la separación y no creo que acepte este proceso y se someta al mismo por esas circunstancias", expresó el juez de garantías.

Por este motivo, otorgó la medida de coerción más gravosa por el plazo requerido.

