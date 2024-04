Marcos Hernández fue escolta en el Iron Paz en Entre Ríos

El triatleta comodorense Marcos Hernández compitió en el Iron Man de La Paz (Entre Ríos) y consiguió un gran segundo puesto en la categoría 40-44 años, con 6K de natación, 180K de ciclismo y 42K de pedestrismo. Ahora, seguirá enfocado en competencias regionales y proyectando Brasil 2025, buscando la clasificación al Mundial de Hawái.

“La semana previa estuvo bastante lluvioso. Era un poco de incertidumbre como iba a estar el clima. El domingo finalmente no llovió. Largamos bien, en el agua pude colocarme en el tercer puesto, y luego en la bici pude ponerme segundo”, comentó Marcos Hernández.

“Bajando a correr estuve bien, plasmé un ritmo acorde a lo que había entrenado. Lo pasé al primero, pero luego bajé el ritmo, y ya en la cuarta vuelta me empezó a pegar el cansancio y no pude mantener el ritmo que quería. Ya venía roto, muy cansado, pero pedí ayuda a mi viejo al cielo, y sostuve el ritmo en la última vuelta para mantener el segundo puesto”.

“Ahora veremos qué objetivo tendremos, quizás en mayo a los 21K de Gaiman, y ya proyectar a Brasil 2025 para buscar la clasificación a Hawái. Quisiera agradecer al Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez y todo el equipo, a mi familia, mi madre Teresa, mi hermano Mario, a mi masajista Virginia Martínez, al médico deportólogo Leandro Medina, Marcelo Finlez (Distribuidora Laly), Clara Oporto, Lornita, Francisco Cañada, Juan Rigamonti de Puerto Madryn, Alejandro Heredia, Álvaro Gianelli, al cabezón que me acompañó en la parte de pedestrismo, a toda la gente que me rodea y que me brinda su amor. A todos los que saben, y están en mi entorno, siempre voy a estar agradecido. Si me olvidó de alguien están en mi corazón”, sentenció Hernández.