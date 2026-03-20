Martina De Juane compite en el Nacional

La patinadora de la CAI forma parte de la categoría Cadete Work Skate, entre 27 deportistas de todo el país, en la Copa Apertura que se realiza en Buenos Aires.

Martina De Juane, representante de la Comisión de Actividades Infantiles, ya se encuentra compitiendo en el Nacional WS-A "Copa Apertura", que se desarrolla en Buenos Aires, en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP).

La deportista de Comodoro Rivadavia integra la categoría Cadete Work Skate, que cuenta con la participación de 27 patinadoras de todo el país. Tras su participación de este viernes en la modalidad Style, el sábado lo hará en Free Dance. Transmite en vivo @hurragurises, por Passline.