Más de 300 familias ya gestionaron ayudas económicas

Personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia registra información con el objeto de priorizar la contención social y dar respuestas concretas.

Hasta el momento el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, viene llevando adelante la implementación de una política activa de asistencia social, mediante la gestión de ayudas económicas destinadas a grupos familiares damnificados por la emergencia registrada en el cerro Hermitte, en el marco del acompañamiento inmediato dispuesto por el Estado local. En ese sentido, se elaboraron cinco expedientes administrativos que incluyen un total de 317 beneficiarios, como parte del proceso de tramitación y otorgamiento de la asistencia.

En dicha línea, actualmente se continúan realizando llamados telefónicos a aquellas familias a las que aún les resta presentar algún tipo de documentación, o que mantienen trámites pendientes, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos necesarios para la efectivización de la asistencia.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, señaló que “estas gestiones comenzaron con un fuerte trabajo territorial por parte de los equipos municipales que estuvieron presentes desde el primer momento acompañando a las familias afectadas. Para poder avanzar con la ayuda económica es necesario completar la documentación correspondiente y por eso estamos realizando llamados telefónicos que nos permiten agilizar los trámites y llegar más rápido con la respuesta”.

Asimismo, la funcionaria destacó que “los apoyos económicos que se están otorgando desde el Municipio constituyen un primer acompañamiento para los grupos familiares damnificados, en el marco de una emergencia que requiere presencia del Estado y un abordaje integral”.

“La asistencia económica se enmarca en una política pública de contención social, destinada a dar una respuesta concreta del Estado a los vecinos que vieron alterada su vida cotidiana como consecuencia de la emergencia”, puntualizó la funcionaria, indicando que “esta línea de acción responde a una decisión política del intendente de garantizar la presencia del Estado en el territorio y el acompañamiento directo a las familias damnificadas”.