Matías Bellido cambia y se mete de lleno en el atletismo

El deportista, que se radicará en Córdoba para iniciar su carrera universitaria, deja el triatlón para dedicarse al atletismo de pista y calle.

Tras un enorme paso por el triatlón, Matías Bellido decidió cambiar y meterse de lleno en el atletismo de pista y calle. La Corrida Internacional del Diario Crónica será su primera competencia con los 11K.

Luego apostará por dos competencias de pista: Una será el Nacional de Mayores que se desarrollará los días 9 y 10 de mayo en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), y la otra será el Nacional U23 en Tigre (25 y 26 de julio). En ambas buscará lograr la marca para clasificar al Sudamericano y representar a la Selección Argentina.

“Este año tomé la decisión de dedicarme cien por ciento al atletismo de pista y calle, para poder cambiar el aire, es un nuevo ámbito, nuevas competencias, otro volumen, otra federación. Era necesario un cambio ahora que comienzo otro ciclo como es el de la universidad y que se pueda complementar con los estudios”, expresó Bellido.

El deportista afirmó que tendrá una pretemporada bastante dura, sin embargo vive con mucha emoción el arranque del año: “Tengo varios objetivos, como el Nacional U23 y el Nacional de Mayores, ambos en Buenos Aires. Voy con la mira en el objetivo de lograr una marca mínima para un Sudamericano y de esa manera volver a representar a la Selección Argentina”, indicó.

En torno a la continuidad de su vida en Córdoba, se mostró “muy feliz y agradecido con mi familia porque me permiten poder estudiar y vivir en Córdoba”.

Por último, Matías Bellido contó que se juntó “con Hernán (Martínez) para comunicarle todo lo que tengo previsto para el año y también para ver cómo lo vamos a encarar juntos, ya sea con el apoyo o con las redes sociales, dando la visibilidad al acompañamiento que me brindan desde siempre, siempre estuvieron y estoy sumamente agradecido por eso”.