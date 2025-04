Mató a su hijo para defender a su nuera y recuperó la libertad

El hombre, que se había entregado a la Policía de Córdoba luego de haber asesinado a su hijo en un intento de defender a su nuera y su nieto, fue liberado a casi un mes del crimen. Mientras que la Justicia investigará si se trató de un acto en legítima defensa, el acusado regresó a su hogar en Río Segundo y contó los problemas que había atravesado la víctima durante los últimos años.

“Hoy estoy libre, pero estoy preso en libertad”, aseguró el imputado al señalar que continúa vinculado a la causa por el homicidio de su hijo. Todo ocurrió el pasado 29 de marzo, cuando la víctima comenzó una fuerte discusión con su pareja, quien sostenía al bebé en brazos.

Luego de haber estado detenido poco más de tres semanas, el ex recluso ratificó que su intención había sido defender a su nuera y sus nietos, una nena de 4 años y un bebé de 9 meses, de los ataques de su hijo. “No era la primera vez. Había episodios anteriores”, aseveró.

“Él ya había estado detenido por violencia de género durante la pandemia”, reveló el hombre durante una entrevista para el medio local Puntual, en donde contó que la víctima también tenía problemas de consumo. De hecho, señaló que ese día el joven habría ingerido estupefacientes y bebidas alcohólicas.

Antes de que comenzara el conflicto, el imputado por el crimen de su hijo recordó que había llegado “muy alterado” a la casa y que “estaba con la lengua azul”. Según el ex detenido, ese tipo de comportamiento se desencadenaba “cuando consumía pastillas, esas azules, mezcladas con alcohol o energizantes”.

En su interior, el acusado aseguró que se imaginaba que un altercado podría ocurrir. “Mi hijo estaba fuera de sí”, enfatizó al reconstruir que la víctima había comenzado una discusión violenta con su pareja. Al punto de que llegó a tomar por el cuello a la madre de sus nietos.

“Le dije que se fuera, que se calmara. Pero no quiso. No paraba. Lo mandé al patio para sacarlo de la situación. Pero se descontroló”, relató sobre los momentos previos a la pelea que terminó con el corte mortal que le dio en el cuello. Asimismo, indicó que en el forcejeo estuvo involucrada su hija de 13 años, que había intercedido para que no golpeara a su esposa.

Después de que el joven fuera declarado muerto por los médicos que lo atendieron en el hospital local, el hombre admitió que lo primero que hizo fue ir a una comisaría a entregarse y narrar todo lo que ocurrió esa noche. “Ojalá no hubiera actuado de esa forma. Lo hice para proteger a mi hija y mi nuera, pero no quería ese final para mi hijo. Verlo así, perderlo así, no se lo deseo a nadie”, apuntó el acusado al señalar que la tragedia arrasó con toda la familia.

Al haberse reencontrado con sus familiares, el ex recluso mencionó que sus nietos todavía no fueron informados sobre la muerte de su padre. “El más grande pregunta por el papá”, relató al indicar que el menor se encontraba bajo tratamiento psicológico.

De la misma manera, señaló que su nuera también continuaba afectada por lo ocurrido. “Está muy decaída. Nunca pensó que esto podía llegar a un punto así. Lo que pasó nos arrastró a todos”, describió al indicar que, pese a todo, aún vivían en la casa que compartían con su hijo.

Por su parte, el hombre manifestó que no cuenta con apoyo de un profesional de la salud mental, ya que solo serían sus hijas el sostén que tendría en este momento. “Me cuesta salir, me cuesta mirar a la gente a los ojos. Me siento juzgado por muchos, aunque quienes me conocen saben quién soy”, se sinceró.

