Milei en cadena: "Todo marcha acorde al plan"

“Una noticia que muchos esperábamos: eliminamos el cepo de la economía argentina para siempre", dijo este viernes por cadena nacional el presidente Javier Milei, elogiando el apoyo "inédito" del Fondo Monetario Internacional al programa económico en marcha y asegurando que, con las metas ya alcanzadas "esta vez sí va a funcionar".

"Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el saneamiento económico argentino. Me gustaría agradecerles por tener el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos. También quiero agradecerles a aquellos actores de la dirigencia política que entendieron el proceso de cambio”. señaló Milei.

El mandatario remarcó: “Cada uno de los 46 millones de argentinos que habitan este suelo tuvieron que atravesar una prueba de fuego. Abandonaron la lenta agonía en la que estábamos hundidos hace 15 años. Esto no fue un capricho de nuestra parte: así pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a ser el alumno ejemplar, pasamos a ser uno de los cinco países del mundo que solo gastan lo que recaudan y nada más. Le pusimos un tope a la cantidad de pesos emitidos. Hoy pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo, pudimos sacarnos el cepo cambiario”.

En ese punto, explicó: “El presente acuerdo (con el FMI) lo que busca es restaurar el activo del Banco Central para que la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. En los próximos días, vamos a un nivel de reservas brutas que puede rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de 600 pesos. Estamos finalmente aprobando el examen cambiario. Lo peor es que nos ilusionamos tantas veces que muchos argentinos se resignaron a no ilusionarse. Hoy comenzamos a caminar, de una vez, hacia adelante. Por primera vez en la historia la Argentina tiene una macroeconomía con todos sus factores en orden”.

El presidente advirtió: “Esto no nos vuelve impermeables. Ningún país del mundo lo es. No hay que subestimar esta ventaja porque hoy estamos siendo testigos de cómo funciona la economía global. La historia se está reescribiendo luego de décadas de quietud. Ya no somos una balsa de madera a la deriva, somos un verdadero acorazado”.

Milei prometió: “De aquí en más la economía real de los argentinos crecerá como nunca antes. En el corto plazo, la economía seguirá creciendo, además la caída de la inflación mejoró los salarios y las jubilaciones, además, volvió el crédito privado, al mismo tiempo, transitamos el camino de la baja de impuestos, volviendo más competitivo al sector privado, además estamos abriéndonos al mundo, como nunca lo hicimos”.

El presidente explicó: “Durante los últimos 15 años la política le puso un cepo a la inversión, nosotros hicimos lo contrario, y liberamos la canilla de la iniciativa privada para que las inversiones lleguen a la Argentina. En estas condiciones, Argentina será el país con el máximo crecimiento económico de los próximos 30 años. A este ritmo, Argentina será grande nuevamente. Esto ocurrirá poco a poco. En el mediano plazo, la inflación no tiene ningún otro destino que colapsar porque no habrá emisión de pesos sin respaldo. La inflación no tiene otro destino más que desaparecer”.

Milei afirmó: “Todo esto significa que podemos empezar a aprovechar todas las virtudes y ventajas que sí tenemos. Tenemos una diversidad de ecosistemas envidiada por cada nación del mundo. Contamos con cientos de miles de argentinos distribuidos por el mundo que dan muestra del talento argentino, ansiosos de volver a reconstruir el país que los vio nacer. Contamos con capital humano de primer nivel aquí también. Los argentinos aprendimos a sacarle agua hasta las piedras, por algo somos el país con más unicornios per capita de la región. Y, por si fuera poco, contamos con una voluntad férrea de convertirnos en el país más libre del mundo. Porque, como dicen las Sagradas Escrituras, ‘los últimos serán los primeros’”.

El mandatario cerró su discurso aclarando: “Este tren del progreso ya está en marcha, me animo a decir, incluso, que es imparable. Pero no queremos que sea un viaje para pocos, nuestra ambición es que ningún argentino se quede afuera: creyentes y laicos, peronistas, radicales, PRO... si el país crece a todos nos irá mejor. Todos los argentinos tendremos finalmente lo que nos merecemos. Un país donde salir adelante sea fácil para el que haga las cosas bien. Y comenzará así una edad dorada para todo aquel que quiera progresar en el suelo argentino. No descansaremos ni un segundo hasta lograrlo. Todo marcha acorde al plan. Este es el mensaje que quería traerles a todos ustedes hoy, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.