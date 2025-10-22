Misterioso llamado suma dudas en el caso de Mariana Lens

La madre de la joven que está desaparecida desde hace más de una semana en España, recibió un llamado de una supuesta comisaría en Mallorca. Le aseguraron que la joven estaba bien, con ellos, pero no le brindaron más detalles ni le dejaron hablar con ella.

Después de varios días de angustia, la familia de Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre pasado, recibió este miércoles un llamado desde una supuesta dependencia policial de Mallorca que le informó que la joven se encontraba allí, “en buen estado”.

De acuerdo al relato de Gabriela, la madre de Mariana, los efectivos no brindaron más detalles y tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.