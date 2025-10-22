Misterioso llamado suma dudas en el caso de Mariana Lens

Después de varios días de angustia, la familia de Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre pasado, recibió este miércoles un llamado desde una supuesta dependencia policial de Mallorca que le informó que la joven se encontraba allí, “en buen estado”.
De acuerdo al relato de Gabriela, la madre de Mariana, los efectivos no brindaron más detalles y tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.