Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña, que saltó a la fama gracias a su papel en ‘Yo soy la Juani’, de Bigas Luna, había estado internada por una enfermedad.

Verónica Echegui murió este domingo a los 42 años. La actriz madrileña entró en el cine español como un verdadero torrente gracias a película de Bigas Luna Yo soy la Juani, en la que interpretaba a una adolescente de un barrio periférico. Estuvo internada por una enfermedad en el Hospital 12 de Octubre.

La noticia ha dejado en shock a toda la industria cinematográfica. Era uno de los rostros más activos del panorama audiovisual y su carrera abarca una trayectoria marcada por interpretaciones memorables e incluso una incursión exitosa en la dirección.

Nacida en Madrid en 1983, Verónica Fernández de Echegaray se distinguió por su capacidad para encarnar personajes complejos y auténticos, lo que le permitió ganarse el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.

Su arrolladora actuación como La Juani le valió una nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación. Este debut marcaría el inicio de una de las carreras más prolíficas del cine español reciente.

La consolidación de Echegui como actriz llegó con interpretaciones en películas como El patio de mi cárcel (2008), donde dio vida a una joven presa, actuación que le mereció una nominación a los Premios Goya.

Posteriormente, en Katmandú, un espejo en el cielo (2011), bajo la dirección de Icíar Bollaín, interpretó a una maestra catalana que viajaba a Nepal para enseñar en una escuela de los barrios más desfavorecidos de Katmandú. También sería nominada a los Goya.

La carrera de Echegui no se limitó a la actuación. En 2022, obtuvo el galardón a Mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, un trabajo circunscrito a la cultura de la violación demostrando su talento como directora. Este reconocimiento amplió su influencia en el ámbito cinematográfico, sumando una faceta creativa a su ya destacada trayectoria interpretativa.

En los últimos años, Echegui continuó sumando proyectosos. En 2024, participó en Justicia artificial, un thriller político en el que interpretó a una jueza que descubre una conspiración vinculada a la inteligencia artificial en el sistema judicial.

Su filmografía incluye títulos destacados como La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022). Además, su presencia se extendió a la televisión, con papeles en series como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023).

El último papel donde se la pudo ver fue en la serie de Dani de la Orden A muerte (Apple TV) en la que interpretaba a una mujer repleta de vida que se reencontraba con un antiguo amor enfermo de cáncer.