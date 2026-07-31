Un trabajador vial de 56 años falleció este jueves por la noche tras protagonizar un trágico accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 260, en el sudoeste de Chubut. La víctima fue identificada como Fabián Calderero, quien se desempeñaba en el Operativo Invernal 2026.

Murió un trabajador vial al caer con una motoniveladora por un barranco

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 60, en inmediaciones del cruce con la Ruta Provincial 51, donde el operario trabajaba con una motoniveladora despejando la calzada afectada por las intensas nevadas registradas en los últimos días.

Cayó por un barranco con la maquinaria

Por causas que aún son materia de investigación, la motoniveladora que conducía salió de la traza y cayó por un pronunciado barranco.

Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, descendieron hasta el sector donde había quedado la máquina y encontraron al trabajador fuera de la cabina, parcialmente cubierto por la nieve.

Las condiciones del terreno y la escasa visibilidad dificultaron las tareas de los peritos, por lo que la escena fue preservada hasta la mañana de este viernes para continuar con las actuaciones judiciales.

Investigan qué provocó el siniestro

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Chubut, que busca determinar qué originó el accidente.

Entre las principales hipótesis se analiza una posible falla mecánica de la motoniveladora o que el operario haya sufrido un problema de salud antes de perder el control del vehículo.

Además de las pericias sobre la maquinaria y el lugar del hecho, se aguardarán los resultados de la autopsia para establecer la causa del fallecimiento.

La muerte de Calderero ocurrió en medio de las intensas tareas que se desarrollan en distintos puntos de la provincia para mantener transitables las rutas afectadas por las condiciones climáticas del invierno.