Nicolás Segura: "no queremos que el Regional Amateur quede en el olvido"

El entrenador de la CAI habló sobre la incertidumbre que viven los equipos que esperan novedades sobre un certamen al cual, en los últimos comunicados de la AFA, ni se lo menciona. "Si no se juega, no se juega. Y si juegan todos, jugamos todos. Es un poco eso, que te tengan como parte de la discusión y no que tengan a este torneo como que no existiera", sentenció el DT.

En los últimos días de septiembre, una veintena de clubes que participan en el Torneo Regional Federal Amateur le enviaron al Consejo Federal una nota en la que piden por la continuidad del campeonato, como así también que se ratifique la fecha de retorno a los entrenamientos y un cronograma para el inicio de la competencia.

Hasta el momento, la incertidumbre es total y en Comodoro Rivadavia, como en otras ciudades, la grave situación epidemiológica y sanitaria echa por tierra cualquier intento por retomar las prácticas en el corto plazo.

Cabe recordar que ya se había definido que la Comisión de Actividades Infantiles, Huracán y Jorge Newbery arrancarían los entrenamientos antes que el resto a nivel local, ya que intervienen en el Regional. La fecha de septiembre se corrió un mes para todos los clubes de ese certamen, pero nunca se confirmó qué día de octubre volverían a entrenar, y con las nuevas disposiciones en la ciudad se complicó aún más el panorama.

Nicolás Segura, director técnico de la CAI, advirtió en diálogo con El Patagónico que lo que se pide es que no se deje fuera de la conversación al Torneo Regional Amateur.

“Se está haciendo fuerza para que no se deje el torneo de lado, con respecto al resto. Si no se tiene que jugar, que no se juegue, pero que el Regional no sea el único torneo que no se juega”, remarcó.

Sobre una posible fecha de entrenamientos, la incertidumbre es la misma. “No tenemos nada, estamos recontra parados. Se decía que el 5 de octubre podían retornar los equipos del Federal A, así que todos lo tomamos como una fecha de posible regreso, pero hay muchas provincias que no pueden y, sobre todo, la nuestra, en esta situación”, explicó.

Asimismo, acentuó: “En algún momento se había dicho que el Regional Amateur arranque en el segundo semestre del año que viene. Después tuvieron que ir para atrás por la presión que se hizo. Se busca que evalúen al torneo igual que al resto. Si no se juega, no se juega. Y si juegan todos, jugamos todos. Es un poco eso, que te tengan como parte de la discusión y no que tengan a este torneo como que no existiera”.

Segura afirmó que, para volver a la competencia, se necesitan “no menos de seis semanas”, aunque “ocho sería lo mejor”. Teniendo en cuenta cada caso particular, también hay que ver cuántos equipos estarán dispuestos a participar. A propósito, varios ya se bajaron.

“Está claro que cada lugar va a tener que evaluar su situación. Habrá que ver qué cantidad de equipos puede jugar y, a partir de ahí, ver de qué manera se puede hacer el torneo, cómo, en dónde. Hay más preguntas que respuestas, nadie tiene nada, nosotros no podemos entrenar, no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos claro nada”, reconoció.

“Hay que ver si se quiere hacer de diciembre a marzo. Hay que buscarle la vuelta. Hay que tratar de que al tema lo vean con intenciones de jugarlo, si es que se puede, y no que lo dejen en el olvido al torneo y que se preocupen solo por el Federal A y las categorías de Buenos Aires”, enfatizó el técnico de la CAI.