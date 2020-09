No será una Fase 1, pero habrá restricciones

“Tendría que decir que sí”, respondió esta tarde el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, cuando fue consultado sobre la conveniencia de prolongar restricciones a partir del próximo jueves, cuando en Comodoro y Rada Tilly concluya la vigencia del decreto motivado en el crecimiento exponencial de casos y el virtual colapso del sistema sanitario que incluso llevó a que hubiera 38 muertos entre el 4 de septiembre y este lunes 28: 33 tenían domicilio en esta ciudad; cuatro en Rada Tilly y una en Sarmiento.

No obstante, Puratich se mostró consciente de que un retroceso solo servirá “si hay consenso”, lo cual para él implica que “hay que disminuir que los pacientes lleguen a terapia; agregar camas es un parche. Tenemos que buscar medidas que disminuyan la circulación. No se puede decir hoy ‘Fase 1’ porque todo ha ido mutando. Se fueron buscando variantes para no afectar a todas las actividades y no ser tan drásticos. Hoy hay que hacer un mix para no perjudicar a la población”.

En declaraciones a FM Del Mar el funcionario atendió los reclamos producidos este fin de semana respecto de la inacción policial a la hora de controlar –sobre todo en los barrios- que no hubiera circulación de gente, tal como se estableció hace un mes, al disponerse restricción absoluta de circulación –salvo para tareas esenciales- entre las 21.30 del sábado y las 6 del lunes.

“La presencia es contante y muchas veces la situación agobiante hace parecer que uno no está. Pero esas discusiones deben darse hacia adentro”, acotó el funcionario.

LA COMITIVA QUE LLEGA

Un equipo nacional llegará este miércoles a Comodoro, donde permanecerá hasta el viernes o sábado, donde desarrollará distintas actividades, entre las que se destaca el lanzamiento del Plan Detectar.

La comitiva estará encabezada por el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, “para poder mejorar sobre todo el sistema organizativo y la atención en terreno de los pacientes enfermos con COVID”.

En diálogo con la prensa, Puratich señaló que a fines de la semana pasada “tuvimos una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que fue encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, donde cada una de las provincias planteamos la situación epidemiológica que estamos viviendo y se habló de cómo encarar los próximos 90 días de la pandemia”.

En esa línea, está prevista “la implementación del Plan Detectar en cada una de las provincias para ir avanzando en la detección temprana y el aislamiento de los casos sospechosos y positivos”.

A su vez, y desde el punto de vista epidemiológico, “se planteó basarnos más en el diagnóstico clínico y epidemiológico que en la PCR”, sostuvo, explicando que “hoy por hoy, a todo paciente sintomático se lo considera como positivo de covid y se le indica el aislamiento a la persona con su grupo familiar, para tratar de cortar la cadena de contagio”.