Nueva victoria de Aguacateros del comodorense Casalánguida

Aguacateros de Michoacán, equipo dirigido por el comodorense Nicolás Casalánguida, obtuvo anoche su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP) de México, al volver a imponerse a Astros de Jalisco, en esta ocasión, por 90-84.

El conjunto del entrenador chubutense había superado al mismo adversario en el estreno del viernes, por 101-75.

Aguacateros contó con presencia argentina en sus filas. El ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo) acumuló 11 puntos (1-1 en dobles, 3-4 en triples), 3 rebotes, una asistencia y una tapa en 17 minutos.

Mientras que el base Cristian Cortés (ex Obras Basket) no sumó unidades en 11m. que estuvo en cancha, según indicó el sitio oficial de la organización.

En el conjunto del exDT de Regatas Corrientes y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se destacó el escolta estadounidense Donald Sims (ex San Lorenzo), quien terminó con 23 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos.

Por su lado, Dorados de Chihuahua, con aportes argentinos, superó nuevamente a Fuerza Regia de Monterrey, esta vez, por 86-65.

En el quinteto ganador el pivote Kevin Hernández (ex Ferro) colaboró con 6 tantos y 4 rebotes, mientras que el base Juan Brussino (ex Quimsa) anotó 7 puntos, capturó 4 rebotes y repartió 3 asistencias.

En la escuadra de Monterrey, el base santiagueño Nicolás ‘Penka’ Aguirre (ex San Lorenzo) encestó 11 puntos y otorgó 5 pases gol en 35m., mientras que el ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Instituto) contribuyó con 10 unidades y 7 rebotes en 27m.

En el campeón Soles de Mexicali no alcanzaron los 24 puntos y 9 rebotes del alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) para impedir la derrota 92-95 ante Panteras de Aguascalientes. En tanto, el pivote santafesino Roberto Acuña (ex Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia) firmó una planilla con 8 tantos, 3 robos y 3 rebotes para el ganador de la pasada temporada, que suma dos caídas en igual cantidad de presentaciones.

Los demás resultados: Abejas de León 97 (Guido Mariani 16 puntos y 2 asistencias)-Libertadores de Querétaro 101; Mineros de Zacatecas 91-Plateros de Fresnillo 81 (Diego Figueredo 17 puntos y 4 asistencias; Alexis Elsener 13 tantos, 5 rebotes y 4 pases gol; Alejandro Diez 13 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias).