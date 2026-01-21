Othar recibió a Luque y valoró la importancia de la unidad ante la crisis

El intendente Othar Macharashvili y el diputado nacional Juan Pablo Luque analizaron el impacto del deslizamiento y las medidas en marcha para asistir a las familias evacuadas, mientras se impulsa una declaración de emergencia que permitiría reforzar la ayuda nacional.

La situación crítica que atraviesa Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de la ladera sur del cerro Hermitte motivó una reunión de trabajo entre el intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli y el diputado nacional Juan Pablo Luque. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los daños, la asistencia a los vecinos evacuados y la articulación de herramientas para afrontar las consecuencias de la catástrofe.

El fenómeno, registrado durante el fin de semana, provocó evacuaciones masivas en los barrios Sismográfica, Marquesado, Los Tilos y Médanos. Ante ese escenario, el intendente repasó las acciones desplegadas por el Municipio desde los primeros indicios de inestabilidad del terreno en la zona de Kilómetro 3. “Desde el primer momento, a través del Comité de Emergencia, nos pusimos a disposición de los vecinos para acompañarlos y reducir la incertidumbre que se generó”, señaló Macharashvili.

El jefe comunal valoró el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales, que intervinieron en la contención social, sanitaria y logística, especialmente luego del corrimiento más significativo ocurrido en la madrugada del domingo. También destacó el operativo conjunto con la Policía del Chubut y el Ejército Argentino, subrayando que la prioridad fue resguardar la vida de las personas. “La evacuación se realizó de manera ordenada y eso permitió que no tengamos que lamentar víctimas”, afirmó.

En ese marco, Macharashvili remarcó la importancia de sostener el acompañamiento a las familias que permanecen alojadas en albergues mientras se avanza en soluciones habitacionales de fondo. “Recorrí el albergue municipal y el dispositivo en Saavedra para transmitir tranquilidad y llevar un mensaje de alivio. Sabemos que es un proceso complejo, pero estamos convencidos de que habrá respuestas”, expresó, al tiempo que insistió en que la unidad institucional y comunitaria será clave para superar la emergencia.

Por su parte, Luque puso a disposición del Municipio las gestiones ante el Gobierno nacional y explicó los alcances del proyecto presentado en el Congreso para declarar “zona de emergencia social, geológica, habitacional y urbanística” a los sectores de Comodoro afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte. De avanzar esa iniciativa, se habilitaría un refuerzo en las prestaciones sociales que brinda la Nación, un incremento en las jubilaciones y pensiones de los damnificados y la suspensión del cobro de servicios públicos, medidas orientadas a aliviar el impacto económico y social que atraviesan las familias afectadas.