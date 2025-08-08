Partido crucial en Km 5

El líder Rada Tilly visita este sábado a Ferro, que lo sigue a un punto. Caleta, expectante en el tercer puesto, visita a Stella Maris.

Se disputa este sábado desde las 15:00 el grueso de la 21ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que se completará el domingo con el partido que animarán Nueva Generación y Oeste Juniors, mientras que Deportivo Roca tendrá descanso.

En Kilómetro 5 se jugará un partido crucial, ya que el líder invicto Rada Tilly visitará a Ferrocarril del Estado, que lo sigue a un punto y todavía no tuvo jornada libre, por lo que será vital para el “Ferroviario” obtener las tres unidades para afianzarse en la pelea por el campeonato.

Por su parte, Caleta Córdova, a dos puntos de la cima y a la espera de que los de arriba no se saquen ventaja, irá por la victoria cuando visite a Stella Maris, que marcha en la antepenúltima posición.

En otros partidos sabatinos, jugarán San Martín-Deportivo Portugués, Talleres Juniors-Manantiales Behr de Ciudadela y Comodoro FC-Universitario.

Programa 21ª fecha B

SABADO A LAS 15:00

- Ferrocarril del Estado vs Rada Tilly. Arbitro: Diego Bayón.

- Comodoro FC vs Universitario. Arbitro: Carlos Flores.

- Stella Maris vs Caleta Córdova. Arbitro: Cristian Ontivero.

- Talleres Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela. Arbitro: Fabio Calvi.

- San Martín vs Deportivo Portugués. Arbitro: Luis Fimiani.

DOMINGO A LAS 15:00

- Nueva Generación vs Oeste Juniors (en cancha de San Martín). Arbitro: Sergio Corbalán.

LIBRE

- Deportivo Roca.