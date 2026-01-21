Pedido urgente por tránsito para tres perros adultos ante evacuaciones en Sismográfica

Vecinos difundieron en redes sociales un llamado solidario para resguardar de manera temporal a tres perros que deben ser retirados de forma inmediata del barrio.

Un llamado urgente a la solidaridad comenzó a circular en redes sociales en las últimas horas: tres perros adultos necesitan un hogar de tránsito para ser trasladados de manera inmediata desde el barrio Sismográfica.

Los animales, de entre 9 y 10 años, están castrados y han convivido juntos durante toda su vida, por lo que se busca, en lo posible, que puedan permanecer en el mismo espacio o, al menos, en condiciones que respeten esa dinámica.

La tutora de los animales detalló que se trata de dos machos marrones, de carácter tranquilo y juguetón; una hembra Golden, dócil y habituada al trato familiar; y un tercer macho marrón con pecho blanco que convive sin inconvenientes con ellos, aunque presenta conductas agresivas frente a perros desconocidos, por lo que necesita un entorno controlado o sin otros animales.

La urgencia del pedido está directamente vinculada a la situación que atraviesan las familias del sector, obligadas a desalojar sus viviendas ante el riesgo que presenta el terreno. En ese contexto, la posibilidad de trasladar a los animales se vuelve crítica y requiere de una respuesta inmediata por parte de la comunidad.

El objetivo es encontrar un lugar de tránsito seguro, ya sea para uno, dos o los tres perros, donde puedan permanecer hasta que sus responsables logren resolver su situación habitacional.

Quienes cuenten con espacio y condiciones adecuadas para alojarlos pueden comunicarse a través de la publicación original difundida en redes sociales, desde donde se coordina el retiro y la información necesaria para garantizar el bienestar de los animales.