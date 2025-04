Qué pasará con el dolar tras el acuerdo que anunció el FMI

Cuando el riesgo país ya comenzando a romper la barrera psicológica de los 1000 puntos y el Banco Central dando señales de no poder frenar el drenaje de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMi) salió a confirmar algo que ya los operadores económicos conocen: que tiene un acuerdo con Argentina por u$s20.000 millones.

Con ello se trata de “enfríar” el partido ante el giro inesperado que imprimió la guerra comercial desatada por Estados Unidos en el mercado financiero global.

Este viernes, según trascendió, el directorio del FMI va a aprobar el acuerdo de nivel técnico anunciado el martes por la noche: habrá un desembolso mayor al inicio de entre u$s11.000 y u$s12.000 millones y luego habrá un programa de 10 años con 48 meses de gracia.

Se supone que ello tiene que generar calma a la ansiedad de los mercados para los próximos días, aunque el anuncio formulado, que parece más decidido a las apuradas, carece de uno de los datos que más espera el mercado: ¿habrá una devaluación?

El comunicado no dice nada en cuanto a las metas de acumulación de reservas a las que se compromete el país, ni si en función de ello tiene que haber un cambio de régimen cambiario. Hay especulaciones en torno de ello.

Se sabe que en algún momento el gobierno de Javier Milei tiene que salir del cepo y unificar los diferentes tipos de cambio. No se sabe si el régimen siguiente seguirá siendo el de un dólar administrado “por tablita”, si habrá bandas o si habrá algún sistema de flotación.

Agustín Etechebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, señaló apenas se conoció el anuncio que “se acerca el acuerdo con el FMI y se empezarán a despejar las incertidumbres”. “Va a ser una gran noticia”, señaló.

El consultor Salvador Distefano sostuvo que “el acuerdo está, podrían venir días más tranquilos en los mercados”. “Pero ojo no lo digo yo, lo dice el FMI. Impresionante progreso”, aseguró Distéfano.

Por su lado, el analista financiero Amilcar Collante recordó que “el riesgo país rompe los 1.000 puntos y se espera que el viernes se cierre el acuerdo con FMI con mayores desembolsos a los esperados”.

Su par, Christian Bueteler sostuvo: “saluden a la tablita cambiaria que termina en breve”. “Si vamos a un sistema de bandas será clave su techo y como actualiza (nueva tablita)”, aseguró. “Veremos que pasa con el dólar Blend, probablemente también termine. Si termina el Blend ¿cómo esterilizan los pesos?

En cambio, el economista Federico Machado, de la consultora Economía Open consideró que “de ninguna manera vamos a un sistema de bandas”

En tanto, uno de los máximos referentes de la escuela monetarista en Argentina, Carlos Rodríguez, dejó dudas sobre el escenario en el que se montó el anuncio.

Horas antes había dicho que “si sacamos el Swap Chino, que no esta activado (es un papel no transferible), las Reservas Brutas son U$S 7.111 millones (máximo de liquidez que pueden usar)”. “Como los encajes son U$S12.133 millones, es obvio que ya se han gastado unos U$S 5.000 millones de los Encajes (quizá un poco menos por los U$S 2.000 de SEDESA). Y encima tienen que pagar los BONARES y Globales en Julio y los BOPREALES”, señaló Rodríguez al señalar que el gobier tuvo que vender parte de los dólares de los depósitos para sostener el actual tipo de cambio.