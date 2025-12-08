Quini 6: Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia

La combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 consagró a un participante de Reconquista como el nuevo millonario del país. ¿Cuánto le retendrá el ARCA?

En una noche cargada de expectativas y cálculos, un apostador de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, ganó $8.800 millones, el mayor premio en la historia del Quini 6. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, el sorteo de la modalidad Revancha resultó en un único ganador.

La combinación de los números 05-15-25-33-40 y 45 abrió la puerta a este premio sin precedentes. El Quini 6, que lleva 37 años de permanencia en el tablero de apuestas nacional, entregó en esta ocasión el pozo récord que mantuvo al país en vilo durante semanas. Según expresó la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

La operatoria del Quini 6 es gestionada por la Lotería de Santa Fe, institución responsable de la fiscalización, recaudación y pago de premios.

Claro que el premio millonario de la modalidad Revancha trae también implicancias fiscales. La legislación argentina, mediante la Ley 20.630 y sus disposiciones posteriores, establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación de Concursos y Apuestas (ARCA), retiene un porcentaje específico sobre los grandes premios de juego. En este caso, el cálculo utilizado consistió en tomar el 31% sobre el 90% del total. Este mecanismo, aplicado sobre la suma de $8.881.000.000, resultó en una base imponible de $7.992.900.000 sobre la cual la ARCA impuso la retención fiscal.

La cifra correspondiente a impuestos se calculó en $2.477.799.000, una suma que representa cerca de un 27,9% del monto bruto, tal como lo estipulan los parámetros regulados por el organismo. De esta forma, el ganador percibirá un neto de $6.403.201.000.