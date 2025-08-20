Racing logró una agónica clasificación a los cuartos

Derrotó en tiempo de descuento 3-1 a Peñarol y se convirtió en el rival de Vélez. El gol de la clasificación lo hizo Franco Pardo de cabeza en el minuto 94.

Racing Club logró este martes una agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, al derrotar de local 3-1 a Peñarol de Uruguay, por el partido revancha de los octavos.

El partido, que se jugó en una lluviosa noche, tuvo como escenario el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Adrián Martínez, en dos ocasiones -el segundo de penal-, y uno de Franco Pardo en tiempo de descuento, marcaron los goles de la Academia. El tanto del ‘carbonero’ los hizo Nahuel Herrera.

El árbitro expulsó a Bruno Zuculini y a Marcos Rojo, quienes estaban en el banco de suplentes y cuando restaban pocos minutos para el final del partido.

El primer gol de la noche se dio a los seis minutos, con un tiro libre que fue cabeceado por Marcos Rojo y empujado al gol por Adrián “Maravilla” Martínez.

La visita tuvo su primera situación clara a los 13 minutos, con un remate bajo y cruzado de Maximiliano Silvera, desde el costado derecho del área, que fue desviado al córner por Gabriel Arias.

Un minuto después, un tiro de esquina al borde del área habilitó a Nahuel Herrera, quien se elevó y metió un frentazo al poste izquierdo del arquero Arias, para el 1-1.

La “Academia” volvió a acercarse al gol a los 29 minutos, con un mano a mano por derecha de “Maravilla” Martínez, tras un buen pase filtrado de Santiago Solari, pero el remate del jugador de 33 años salió muy centralizado.

Ya en el segundo tiempo, a los cinco minutos, un centro desde la izquierda de Gabriel Rojas llegó al primer palo, para el posterior frentazo desviado de Adrián Balboa.

El “Carbonero” tuvo dos llegadas consecutivas, a los 21 y 22 minutos, con pases filtrados de Eric Remedi, para Javier Cabrera e Ignacio Sosa, pero el jugador de 33 años no pudo definir antes del cierre de Rojo y el tiro del “5” fue bajo y a las manos de Gabriel Arias.

A los 37 minutos, tras recibir una falta dentro del área, “Maravilla” Martínez aprovechó un penal y sacó un remate potente al ángulo derecho de Brayan Cortés, para el 2-1.

En 44 minutos, Javier Cabrera hizo una jugada individual sensacional sobre el costado derecho, deshaciéndose de dos rivales, pero su remate se fue apenas desviado por el poste izquierdo de Arias.

Un minuto después, Gastón Martirena metió un centro buscapié muy potente al segundo palo, que “Maravilla” intentó desviar al gol pero no pudo, por centímetros.

En un final de partido cargado de emociones, el equipo de Gustavo Costas se quedó con el triunfo en el cuarto minuto de descuento. Tras un tiro libre desde la derecha, Franco Pardo quedó libre de marca por el segundo palo y cabeceó alto, por el poste derecho de Brayan Cortés, para el 3-1 final y la clasificación de la “Academia”.

De esa manera, Racing clasificó a cuartos y será el rival de Vélez Sarsfield, que mas temprano, dejó en el camino a Fortaleza de Brasil al ganarle por 2-0.