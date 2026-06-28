Robó una luminaria de una escuela en barrio Quirno Costa

El sospechoso, de 28 años, fue sorprendido cuando intentaba sustraer un reflector con sensor fotoeléctrico.

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo por la tarde luego de sustraer una luminaria del predio de la Escuela Provincial 7715, ubicada en la jurisdicción de la Comisaría Seccional Cuarta.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:15, cuando una mujer que se encontraba en la vivienda de servicio del establecimiento educativo advirtió la presencia de un individuo en el patio interno del inmueble. Según informaron fuentes policiales, el sujeto intentó apoderarse de una luminaria LED con sensor fotoeléctrico instalada sobre la puerta de acceso.

Tras ejercer fuerza sobre el soporte, el hombre logró desprender el artefacto y escapó a pie del lugar.

Alertado por la denuncia, personal policial desplegó un operativo de búsqueda y localizó al sospechoso en la intersección de las calles 10 de Noviembre y Minoli, en el barrio Quirno Costa. Durante la identificación, los efectivos constataron que llevaba consigo el reflector sustraído.

El detenido, identificado como Germán Joaquín R., de 28 años, fue trasladado a la misma Seccional Cuarta, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención. El elemento robado fue recuperado y quedó a disposición de la investigación.