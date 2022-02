Se lanzó el Provincial de la Asociación Costa Austral

La Asociación Costa Austral se unió a los festejos por el 121º Aniversario de Comodoro con un Torneo Patagónico de Fútbol, que tiene veinte clubes participantes de diferentes lugares de la región, sumado a los locales.

Este sábado por la mañana, en el gimnasio municipal 3 se realizó el acto inaugural del certamen que se jugará hasta el lunes en cinco canchas, con cierre de lujo en el estadio municipal de Km. 3.

El acto estuvo encabezado por el profesor Hernán Martínez, el director general de Deportes municipal Martín Gurisich, el presidente de la Asociación Carlos Hernández y el referente vecinal del barrio Máximo Abásolo, Roberto Varela.

“Estoy muy contento que haya llegado la gente de afuera. Espero que tengamos un grato día de fútbol. Gracias a los clubes por el esfuerzo para estar en este torneo Provincial que hacemos en conjunto con Comodoro Deportes, festejando el aniversario de Comodoro. Estoy muy emocionado de ver esto. Les deseo mucha suerte a todos”, expresó conmovido el presidente de la Asociación Costa Austral, Carlos Hernández.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes Hernán Martínez, agregó: “la emoción del ‘Sapo’ es la emoción de todos los dirigentes que le vienen metiendo hace más de un mes para llevar adelante esto, que no es fácil. No es fácil tener 250 personas jugando un evento, no es fácil alojar 200 personas y darles de comer. No es fácil concretar el desarrollo de una competencia como esta. Felicito a la dirigencia de la Asociación Costa Austral”.

“Hacer deporte y actividad física es un eje central, y es una decisión política que tiene nuestro intendente Juan Pablo para que esto se concrete. Hoy el fútbol de los barrios en nuestra ciudad ha crecido enormemente. Un fuerte aplauso para todos ustedes y disfruten del torneo”, cerró Martínez.

Este sábado los partidos se repartirán en las canchas de Estrella, Los Andes, Belgrano, Stella Maris y 30 de Octubre.

Participarán diez equipos de la región: Club Social y Deportivo Río Mayo, Deportivo Pensamiento (Trelew), Deportivo Gales (Trelew), Genoa (José de San Martín), El Sausal (El Hoyo), La Unión (Esquel), Barrio Jardín (Caleta Olivia), UOCRA FC (Caleta Olivia), El Trébol (Alto Río Senguer), y Deportivo Maty (Rawson).

Y los representativos locales: Pueyrredón, Los Andes, Belgrano, Quilmes, Rincón del Diablo, Ara San Juan, Deportivo Perú, Real Isidro Quiroga, Deportivo Comodoro y Stella Maris.

La forma de disputa de la primera fase serán 5 zonas de 4 equipos y clasificarán a la siguiente instancia los dos mejores de cada zona. Mientras que, el lunes se disputarán las finales en el estadio municipal Comodoro.

La entrada en Kilómetro 3 será un alimento no perecedero o artículos de limpieza, que posteriormente serán donados a alguna institución. El cierre de lujo contará con la presencia de las murgas “Soles y Lunas”, “Poesía Murguera” y “Los Forajidos”.