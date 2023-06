Miranda Recalde comenzó en el atletismo desde muy pequeña, incentivada por sus padres, luego se apasionó de los 100 metros con vallas, una prueba única donde se combina técnica de salto, velocidad y destreza. Hace muy poco logró la mejor marca chubutense con 15.06 en el Gran Prix Sudamericano en Concepción del Uruguay, donde la ganadora fue Leticia de Lima Gaspar de Brasil (13:70).

Desde pequeña a Miranda Recalde le gustaba correr, tenía a su lado a su mamá Marta, profesora de Educación Física, quien también estaba formando parte en torneos, porque demás era una destacada atleta.

“Siempre me gustó correr desde chiquitita, fui muy competitiva, lo hacíamos con mis hermanos en el patio de mi casa. Y tenía como 13 años cuando arranqué en un club en Comodoro, Club Atlético del Sur. Desde un inicio me encantó, comencé haciendo vallas, algo que veía desde afuera, me encantaba mirar las pruebas de los Juegos Olímpicos. Al entrenar la prueba de los 100 con vallas me enganché, comencé a competir en los Juegos Evita, superando las instancias y llegando hasta el Nacional donde me fue bien. Quedé como enamorada, por el hecho de viajar con una delegación del Chubut, con el equipo, para mí era una locura estar representando a mi provincia. Ahí me enamoré del deporte”, asegura Miranda Recalde.

Se adaptó rápido a las planificaciones para cumplir objetivos a mediano y largo plazo. “El atletismo es muy de uno, muy transparente, si estás entrenando bien, seguro te irá bien, pero si estas entrenando mal se nota en los resultados. Llegaron los años y seguí compitiendo. Hace poco me mudé a Buenos Aires y seguí entrenando allá”, asegura Miranda.

UN AÑO SIN COMPETIR POR UNA LESION

Lleva en forma paralela sus estudios de medicina con el atletismo, cursando esta temporada el primer año. Ahora, está recuperada de su lesión, en el isquiotibial derecho. “Fue en agosto del año pasado, tenía justo unos torneos importantes. Pero en noviembre del 2021 me había lesionado el pie en los Juegos de la Araucanía, tuve una caída haciendo las vallas, me lastimé. No podía correr y estuve parada bastante tiempo. Cuando volví a entrenar en la primera parte del año no fue para competir. A finales de agosto era el Nacional de mi categoría, la Copa de Clubes, que es muy importante, no pude estar. Seguí entrenando, estando con el equipo, allá tenemos kinesiólogo, masajista, es todo un equipo completo. En diciembre volví a competir pero no me fue bien”.

“Arranqué este año en los 100 metros con vallas, es la prueba que me encanta, en marzo de este año. Las vallas es una prueba complicada, por suerte estamos muy bien, con mi entrenador super bien. Entreno con mi compañera que estamos a un mismo nivel, eso es genial, porque me gana y me motiva. Es una mini familia, uno entrena y la pasa bien”, expresa Miranda Recalde.

La atleta comodorense pertenece ahora a la Asociación Deportiva Quirón de Buenos Aires y tiene como entrenador a Javier Morillas. “A veces mi entrenador le gusta que corra los 100 metros llanos, porque tienen relación, pero no me gusta mucho, pero me sirve la velocidad para las vallas. A mediados del mes pasado estuve en el Nacional de Mayores, y ahora la semana pasada en el Gran Prix Sudamericano”.

“En octubre habrá un Gran Prix en Mar del Plata, luego está el Nacional de mi categoría U23, será a principios de septiembre en Mar del Plata. Luego está la Copa de Clubes en el CeNARD. Eso serían los torneos más importantes por venir, seguro surgirán otros de la FAM (Federación Atlética Metropolitana)”, sostuvo Miranda Recalde.

SU RECORD PROVINCIAL EN 100 MTS CON VALLAS

La idea es seguir compitiendo y estudiando medicina. “Por suerte me gusta mucho la carrera. Existen varias especialidades que me gustan, por ahora medicina integral, después veremos más en detalle. Pero pienso que no dejaré de entrenar por el estudio, y tampoco dejar el estudio por entrenar, es buscar el equilibrio de las dos cosas. Mi papá es médico - Sergio Daniel Recalde-, está contento con esto y tengo la parte atlética de mi mamá - Marta Beatriz Ronconi-, también está muy feliz”, asevera Miranda luego de mantener una reunión con el presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, quien mediante el Estado municipal apoya su carrera deportiva.

Miranda Recalde ostenta el nuevo récord provincial en los 100 metros con vallas para las categorías U-23 y Mayores, tras cronometrar 15.06/-0.6. Superando la anterior plusmarca chubutense de 1998, que estaba en poder de la velocista comodorense Valeria Soplanes (15.25), lograda durante el campeonato sudamericano juvenil realizado en Córdoba. Ahora, Miranda, está en el 4º lugar del ránking de mayores de la temporada 2023. Y en Comodoro vale acotar que su entrenador fue Rodrigo Pérez con el cual obtuvo muchos logros.