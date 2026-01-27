Sismográfica: "La gente sabe que no va a poder volver"

En diálogo con Radio Chubut, el secretario de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, brindó precisiones sobre la crítica situación que se registra en el cerro Hermitte, donde el desplazamiento del terreno mantiene en alerta a vecinos y autoridades.

Gómez fue categórico al describir el comportamiento del suelo y aseguró que el movimiento es permanente. “Movimiento hay diariamente”, afirmó, y explicó que las modificaciones pueden observarse a simple vista. “Grietas que un día tienen una medida y al otro día tienen otra; calles que un día están de una manera y al otro aparecen inclinadas, y estructuras que se ven bien un día y al otro ya están caídas”, detalló.

En ese sentido, remarcó que el desplazamiento de un día para el otro es “muy marcado” y que los cambios son evidentes en los cordones, los bloques de hormigón y la estructura del asfalto. “Para quienes recorremos la zona todos los días, es impactante lo que se ve”, resumió.

Respecto al retiro de pertenencias, el funcionario indicó que el ingreso al sector continuará habilitado solo por algunos días más y bajo un estricto esquema de control. “Estimamos que por un par de días más vamos a seguir permitiendo el ingreso para que los vecinos puedan sacar algunas pertenencias”, explicó, aunque advirtió que ya no es seguro intentar retirar elementos pesados. “Quedan pocas cosas de valor y sería imprudente o riesgoso sacar estructuras más grandes”, sostuvo.

Gómez señaló que muchas familias intentan llevarse todo lo posible, conscientes de que no podrán regresar a sus viviendas. “La gente está sacando todo lo que puede porque sabe que no va a poder volver a vivir ahí”, expresó.

El impacto del desplazamiento alcanza a viviendas de distinto tipo. “Hay casas precarias, pero también viviendas muy bien construidas, chalets de importante dimensión”, señaló, y subrayó el fuerte impacto social de la situación. “Es el esfuerzo de toda una vida y, de un día para el otro, esto les cambió completamente la vida”, lamentó, al tiempo que indicó que muchos vecinos solo buscan rescatar lo poco que pueden.

Para organizar el operativo, el municipio trabaja en conjunto con referentes barriales y estableció listados por sectores: zona alta, media y baja. En los sectores más comprometidos, como Cerro Dragón y Cerro Escondido, el acceso es únicamente peatonal. Allí, el procedimiento es controlado: ingresan de a dos vecinos, retiran lo que pueden, lo dejan en la vía pública y luego el mobiliario es evacuado con camionetas.

Finalmente, Gómez recordó que la evacuación fue una decisión difícil pero necesaria. “Cuando los geólogos presentaron el informe oficial, el intendente fue contundente: había que evacuar”, afirmó. En paralelo, destacó el trabajo realizado para el rescate de animales, que permitió recuperar alrededor de 80 perros y algunos gatos, gracias a una autorización judicial y al trabajo conjunto con organizaciones proteccionistas.