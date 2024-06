Team Treno festejó sus 14 años con el 2º Torneo Cross Country

El Team Treno festejó sus 14 años con la 2da. edición del Torneo Cross Country, prueba atlética que contó con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes. La competencia tuvo un circuito renovado y cada vuelta tuvo una distancia de 1500 metros.

El encuentro contó con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto con el director de Deportes, Martín Gurisich.

La actividad concentró a la categoría sub 12 (distancia 500 metros) y luego siguieron la sub 14 (1500 metros), sub 16 (3000 metros), sub 18 (4500 metros), sub 20 a master damas (6000 metros), 45/49 años a +70 varones (6000 metros), y sub 20 a 40/44 años varones (6000 metros).

Mario Rodríguez, referente del Team Treno, explicó que “la idea era, si bien compiten adultos, hacer hincapié en los nenes, porque ellos son el futuro del atletismo e iniciarlos en este tipo de pruebas que normalmente no se hacen acá en la zona está muy bueno”.

Rodríguez, agradeció a “mucha gente que hace posible esto y al Ente Comodoro Deportes, que nos viene acompañando en varios de estos eventos que venimos proponiendo año a año, también a la gente que se acercó a colaborar en cuanto a la realización del circuito que lleva mucho tiempo y trabajo”.

Clasificación

General Mujeres Cross 6Km

1) Abril Petazzi 23.49

2) Andrea Avilés 24.36

3) Rosana Calderero 25.03

General Varones 6Km.

1) David Rodríguez 18.48

2) Ezequiel Gelos 20.04

3) Miguel Lincanqueo 20.06

Mujeres U12 500 mts.

1) Maia Arambuena 1:41

2) Micaela Ojeda 1:39

3) Camila Quintomán 1:49

Mujeres U14 1.500 mts.

1) Angela Gualett 6:53

2) Constanza Burgener 7:46

3) Briana Díaz 8:35

Mujeres U16 3.000 mts.

1) Mia Veuthey 12:40

2) Mia Salinas 12:48

3) Valeria Colivoro 13:10

Mujeres U18 4.500 mts.

1) Luzmila Petazzi 18:52

2) Kiara Molina 19:32

Varones U12 500 mts.

1) Bruno Salaberry 1:55

Varones U14 3000 mts.

1) Ramiro Guerreiro 5:51

2) Thiago Romero 5:46

3) David Flores 6:32

Varones U16 3000 mts.

1) Gino Ballochi 11:09

Varones U18 4.500 mts.

1) Tobias Latosinski 16:50

2) Agustín Nauto 16:50

3) Santino Lavados 17.51

Cross Country 6KM

Mujeres U20

1) Abril Petazzi 23:49

Mujeres Mayores 20- 29 años

1) Ariana Miño 27:25

2) Brenda Bahamonde 34:42

Mujeres 30-34 años

1) Andrea Aviles 24:36

2) Silvana Fernández 25:44

3) Laura Alvarez 30:49

Mujeres 35-39

1) Estefanía Prior 25:34

2) Ana Grillo 26:38

3) Valeria Vásquez 27:07

Mujeres 40-44 años

1) Andrea Gallego 28:07

2) Valeria Schatz 29:28

3) Leticia Almonacid 32:08

Mujeres 45-49 años

1) Rosana Calderero 25:03

2) Cristina Luque 26:04

3) Karina Aguirre 28:09

Mujeres 50-54 años

1) María Ruiz 33:06

Mujeres 55- 59

1) Alejandra Barrionuevo ST

Mujeres 60-64 años

1) Sandra Dulfano 29:35

Varones U20 18-19 años

1) Gianluca Balocchi 21:28

2) Bruno González 22:20

3) Tobías Latosinski 23:40

Varones Mayores 20- 29 años

1) Ezequiel Gelos 20:04

2) Matías Heredia 20:47

3) Alex Bascuñan 21:16

Varones 30-34 años

1) David Rodríguez 18:48

2) Miguel Licanqueo 20:06

3) Gustavo Carrizo 20:14

Varones 35-39 años

1) Julio Castro 23:30

2) Daniel Meza 24:12

3) Pablo Camelluto 25:15

Varones 40- 44 años

1) Marcos Hernández 21:34

2) Isaac Martin 22:45

3) Daniel González 22:47

Varones 45- 49 años

1) Carlos Russo 22:27

2) Andrés Millahuala 22:49

3) Cristian Huberty 24:29

Varones 50-54 años

1) Alfredo Ibáñez 23:03

2) Sandro Molina 23:24

3) Francisco Canadas 24:10

Varones 55-59 años

1) Ignacio Quinteros 26:00

2) Alberto Buttazzi 27:10

3) Carlos Mertian 29:16

Varones 60-64 años

1) Oreste Quiroga 29:32

2) Daniel Juárez 30:34

Varones 65-69 años

1) Mario Sosa 33:40

Varones 70 en adelante

1) Raúl Yauco 31:47