Tenista condenado por ejercer violencia de género contra su expareja

Esta semana un tribunal de Berlín le impuso al tenista Alexander Zverev una multa de 450.000 euros (USD 476.000) por violencia conyugal. Después de que se conociera la condena, los abogados del deportista alemán emitieron un comunicado rechazando el fallo y asegurando que las pruebas no son suficientes.

El tribunal “emitió el 2 de octubre un mandato penal contra el tenista profesional Alexander Zverev”, sospechoso de “golpes y lesiones”, según el fallo. “Se reprocha al acusado haber maltratado físicamente a una mujer y haberle dañado en el marco de una disputa en mayo de 2020 en Berlín”, se añade. A su vez, allí se informa que la defensa del acusado rechazó la medida, por lo que se abre ahora una nueva etapa en el caso. “El servicio competente del tribunal de primera instancia de Tiergarten va primero a volver a escuchar a las partes (...) y luego fijaría una fecha para el proceso”, se informa.

Cabe señalar que en ningún momento se citó el nombre de la denunciante, pero fue el propio comunicado de los abogados de Zverev el que develó que se trata de su ex pareja, y madre de su hija, Brenda Patea. El despacho Schertz Bergmann, que representa al alemán, afirmó que los hechos descritos por la mujer “han sido ya rechazados por un informe médico”.

Zverev y Patea estuvieron en pareja durante casi un año, hasta que en agosto de 2020 anunciaron su separación. Pero, poco después la mujer confirmó que estaba embarazada: “Estoy en la vigésima semana de embarazo, estoy esperando un hijo de Alex”, reveló en una entrevista a la revista Gala en octubre de aquel año. En esa misma charla, descartó compartir la custodia de la niña.

Días después, el tenista se manifestó sobre la noticia: “Estoy muy feliz con el bebé. Aunque Brenda y yo ya no estemos juntos, mantenemos una buena relación y asumiré mi responsabilidad como padre”. Ahora, ella lo denunció por maltrato en Alemania y él ha sido multado, aunque al rechazar el fallo se reabrirá el caso.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev, actual número 9 del mundo, se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”.