Tevez: "no volvería a hacer la gallinita en el Monumental"

El exfutbolista y actual entrenador Carlos Tevez rememoró este viernes “la gallinita” que hizo en 2004 en el Monumental para burlarse de la hinchada de River Plate tras hacer un gol y aseguró que no lo repetiría. Además, durante la charla íntima en Dsports Radio habló de fútbol, de su carrera como entrenador, su familia, de la educación y hasta de cómo la Guerra de Malvinas marcó su infancia.

“Hoy me arrepiento de hacer la ’gallinita’, me dejó sin la chance de jugar una final de Libertadores. Me salió del alma. ¿Lo volvería a hacer? No. Después le hice goles a River y no lo volví a hacer. Uno aprende”, expresó el exfutbolista en el programa “Arriba Carajo”, conducido por el periodista Gastón Recondo en Dsports Radio, FM 103.1.

La reflexión llegó tras una pregunta sobre la reacción que tuvo el futbolista de River Plate Agustín Palavecino en el último Superclásico, cuando gritó el gol de su equipo en la cara de los jugadores de Boca Juniors, lo que desató un momento de fuerte tensión sobre el final del partido. “Entiendo la reacción de Palavecino, cada uno tiene su historia y por algo lo hace. Cuando estás jugando estás metido en el partido y no tomás dimensión del afuera”, dijo Tevez.

El programa tuvo momentos emotivos, por los recuerdos de Tevez y por los mensajes que enviaron sus hermanos y amigos a los que les cambió positivamente la vida, ayudándolos, pero también inspirándolos a luchar por sus sueños y bienestar. “Mi familia sabe de dónde viene y no lo olvida. También sabe hacia dónde va, que es lo más importante. Entendimos que las nuevas generaciones deben superarse. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a ser mejores que nosotros”, afirmó Tevez.

Por otro lado, comentó que le gustaría volver a dirigir a un equipo de Primera división, con un proyecto serio. “Cuando uno pasa a ser DT, tiene que ser siempre el ejemplo. Y el ejemplo es la metodología de trabajo, de enseñanza, en el momento del entrenamiento. Hoy el boca a boca dice que soy serio cuando soy técnico, y eso es importante para mí que estoy empezando, que son mis primeros pasos como DT”, expresó.

Tevez también rememoró su paso por el fútbol inglés, donde se desempeñó en el West Ham United FC, en el Manchester United FC y en Manchester City FC y explicó por qué se negó a aprender el idioma de ese país. “Yo no quería aprender inglés, quería que ellos aprendan español”.

El exfutbolista explicó que había una razón de fondo que lo llevó a tomar esa postura. “Había un porqué. Tengo un tío que jugaba en la Reserva de River. Cuando iba a debutar en Primera, lo llamaron para ir a la Guerra de Malvinas. Quedó muy mal después de la guerra, tuvo problemas con el alcohol. Era un tío muy pegado a nosotros, mi papá siempre lo ponía como ejemplo. Y a mí me quedó eso”.

“En los siete años que estuve en Inglaterra, dije: estoy acá por trabajo, pero no me acomodo a la cultura inglesa. Todo tiene un porqué. No era que no quería aprender inglés porque me gustaba dormir la siesta. Hay muy poca gente que sabe esto. No es que no tenga la capacidad para aprender a hablar inglés. Mis hijas estudian inglés. Esto es algo mío, no tiene nada que ver con mis hijas”, comentó Tevez.

No obstante, el exfutbolista reconoció que era “muy fuerte” que lo ovacionaran 80.000 ingleses cuando hacía un gol. “Para mí fue algo muy loco, por esta situación de haber tenido a mi tío en esa situación en Malvinas. Nosotros lo tuvimos que vivir. Yo lo viví desde muy chico y eso me marcó la infancia”, expresó Tevez.