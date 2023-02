Tiago Velásquez se prepara para la temporada 2023

El atleta comodorense Tiago Velásquez tuvo su primer año (2022) en Buenos Aires, con buenas sensaciones en la carrera que estudia (profesorado de educación física) y cerrando un año muy competitivo en lo deportivo.

El joven de 19 años es entrenado por Jorge Basiricó y Adriana Calvo, y se reunió esta semana con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, con quien renovó su apoyo en su carrera deportiva.

“El acompañamiento de Hernán es lo más. Estuvimos hablando ahí, programando este año y volviendo más fuerte que nunca. Por suerte volvimos a entrenar, seguimos con kinesiología, masajes, pero de a poco volviendo al ritmo que teníamos antes”, comentó Velásquez, quien tiene una inflamación en el tendón de Aquiles derecho, producto de la suma de kilómetros en la pretemporada que comenzó en enero.

“La idea es prepararme ahora, seguir entrenando estas dos semanas, y el 9 de marzo ya me voy a Buenos Aires, porque estoy estudiando allá. El 11 de marzo competiré en 3 mil metros, tomarlo como la primera competencia del año, probar y después enfocado en 1500 metros a principios de abril”, explicó el atleta de 19 años.

“Voy bastante bien, estoy estudiando el profesorado de Educación Física. Me fui a rendir en febrero del año pasado. Corrí Crónica 2022 y volví a Buenos Aires. Ya estoy en segundo año, me gustó mucho. Para este Crónica vine, pero a mirar, no a competir. Con Hernán hablamos que el estudio va de la mano con el entrenamiento y el deporte. Después la idea es subir a Cachi a entrenar, en julio, y bajar a hacer la segunda mitad del año con todo. Quizás meter una Copa de Clubes de Mayores, algún U-23 para ir bajando marcas”, describió.

PASO A MAYORES

“El último año pude terminar compitiendo en la milla urbana internacional New Balance. Tuve la chance de meterme entre los diez mejores de élite, corriendo con mayores y haciendo una buena marca. En diciembre descansé unas semanas, tuve vacaciones y arrancamos la pretemporada, que duró todo enero y febrero”, sostuvo Velásquez, quien tiene un presente y un futuro de gran proyección en el atletismo.

“Es lindo correr atrás de grandes atletas y esforzarte para llegarles. Cada vez más cerca, un poquito más cerca. Poder llegar algún día a competir y ganarles sería un logro grande. De vez en cuando hablamos con David (Rodríguez), nos cruzamos en los entrenamientos. También mirándolos, la picardía de cada uno, Arbe cuando gana Crónica, cómo corren y te cuenta la experiencia, vas sumando cosas que en el futuro podés aplicar”, agregó.

“Un agradecimiento a todos, un saludo a mi familia, mi novia, y mis entrenadores que están acompañándome en todo momento”, cerró el joven comodorense.