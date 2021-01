Trabajadores de la Salud pararán el lunes y martes

En todos los hospitales de Chubut habrá medidas de fuerza el lunes y martes para reclamar la apertura de paritarias convencionales. Así quedó ratificado por el secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SISAP), Carlos Sepúlveda, en diálogo con El Patagónico, quien cuestionó al ministro de Salud, Fabián Puratich, porque “las cuentas que hace, no son las mismas que hacemos nosotros”.

El dirigente gremial detalló que se renovó el estado de asamblea permanente y que las medidas de fuerza incluirán paro sin presencia en el lugar de trabajo, pero se garantizarán las guardias mínimas.

“Nosotros vamos a cubrir lo que nos demanda la ley de servicios esenciales. Vamos a colaborar y estar con las guardias mínimas, porque si no viene ‘el garrote’. El gremio va a cumplir con la parte que le corresponde y el resto será de quienes le corresponda”, advirtió.

Las medidas de fuerza están basadas en la falta de comunicación que argumenta SISAP por parte de las autoridades. “El único acercamiento que tuvimos fue la semana pasada cuando el ministro de Salud nos entregó una nota contestando a los once puntos que habíamos presentado. Seguimos sin tener hasta el día de la fecha una convocatoria de la Secretaría de Trabajo, ningún abordaje concreto formal en ese marco y ninguna respuesta formal frente a los pedidos que hicimos que era un ámbito de comunicación y diálogo formal con la Secretaría de Trabajo y Ministerios de Economía y Gobierno”, criticó el dirigente gremial.

“Si bien el ministro de Salud contestó a algunos puntos planteados a la emergencia sanitaria, el convenio colectivo de trabajo y nos contestó positivamente que en marzo nos podríamos estar reuniendo con la paritaria convencional pero no se da ningún tipo de respuesta a la cuestión salarial, que es lo central del reclamo de trabajadores de Salud pública”, agregó

“NO TIENE LAS MISMAS CUENTAS”

En este sentido, Sepúlveda manifestó que reconoce que Puratich haya dado respuestas a 500 casos de categorizaciones y un ingreso importante de recurso humano, pero “todavía hay gente precarizada y hay problemática de recurso humano”.

“Hemos visto una mejora más que en otras gestiones. Lo vemos como positivo, aunque no alcance. Estamos pidiendo la paritaria convencional. Nos dicen que en marzo saldría, pero esto nos lo vienen diciendo hace un año y medio. Hemos pedido como cuatro veces la reapertura convencional. Las cuentas que hace el ministro no son las mismas que hacemos nosotros”, cuestionó.

“Nosotros hay cuestiones que valoramos, sabemos que hay gestiones y que no alcanza. El tema central es la tremenda deuda salarial que tienen con los trabajadores de la Salud pública y que no tuvimos paritarias por lo que hemos perdido un poder adquisitivo de más de 65% de eso no tenemos ninguna respuesta”, subrayó.

Sepúlveda dejó en claro que las medidas de fuerza continuarán en los próximos días. “Sin ninguna duda que las medidas se van a extremar. Pero acá lo que hay que resaltar es que hemos mostrado gestos cuando el Gobierno nos ha dicho que no queremos dialogar, le hemos mostrado con más de 20 días de anticipación un acercamiento y no generaron una sola reunión”, criticó.

“No son serios porque se los hemos pedido y no se está trabajando en consecuencia. A nosotros no nos agrada una medida de fuerza. Así como levantamos las banderas de Salud pública, sabemos que más paros que se vengan es un impacto en los hospitales, pero no nos queda otra. No nos dejan otro marco que volver a las calles y hacer resentir aún más la atención”, cuestionó el secretario general de SISAP.